روش درمان بیش فعالی چیست؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان تأکید میکنند که درمان ADHD در بیشتر بیماران بدون دارو کامل نیست و تنها در برخی کودکان پیش از سن مدرسه و در موارد خاص میتوان آغاز دارودرمانی را به تعویق انداخت. با این حال، درمان دارویی بهتنهایی نیز کافی نیست و باید در کنار آن از روشهایی مانند آموزش مهارتهای فرزندپروری، تقویت اعتمادبهنفس و سایر مداخلات غیردارویی استفاده شود.
به گفته کارشناسان، نوروفیدبک و برخی روشهای مشابه هنوز بر اساس شواهد علمی معتبر بهعنوان درمان استاندارد ADHD پذیرفته نشدهاند. از همین رو، توصیه میشود خانوادهها روند درمان را زیر نظر پزشک متخصص دنبال کنند و از کنار گذاشتن دارودرمانی به نفع روشهایی که اثربخشی آنها به اثبات نرسیده است، خودداری کنند.