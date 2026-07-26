خانه، فراتر از سقفی برای پناه گرفتن است؛ خانه، کانون خاطرات، مامن آرامش و نماد امنیت برای هر خانواده است. در پیچ‌وخم حوادث روزگار، آنچه بیش از هر چیزی آسیب می‌بیند، همین حس آرامش درون خانه است. در پی حوادث اخیر مانند وقایع جنگ رمضان، بسیاری از خانواده‌های صبور و سرافراز ما با چالش‌های عمیقی در زیرساخت‌های رفاهی و معیشتی روبرو شدند. آسیب دیدن لوازم خانگی و ملزومات ضروری، تنها یک خسارت مالی نیست، بلکه وقفه‌ای در جریانِ عادی و آرام‌بخشِ زندگی است.

در چنین شرایطی، بازسازی خانه، نه فقط یک فعالیت عمرانی یا خرید کالا، بلکه گامی بزرگ برای بازگرداندنِ امید به کانون خانواده است. ما در فروشگاه اینترنتی انتخاب من، با درک عمیق این دغدغه و با هدف همراهی در این مسیر، به سامانه حمایتی «مهراد» (طرح ویژه بنیاد علوی) پیوسته‌ایم. این همکاری، تلاشی است صادقانه برای تسهیل فرآیند تهیه ملزومات زندگی و بازسازی دوباره محیط گرمِ خانه برای شما که لایق بهترین‌ها هستید.

طرح مهراد؛ دست‌یاری بنیاد علوی برای بازیابی زندگی

طرح «مهراد» که با هوشمندی و درایت بنیاد علوی طراحی شده است، پاسخی هدفمند به نیازهای خانواده‌هایی است که در پی حوادث ناگوار، دچار خسارت در لوازم خانگی و تجهیزات ضروری منزل شده‌اند. این طرح، فراتر از یک حمایت مالی ساده، مسیری امن، شفاف و سریع برای جایگزینی لوازم آسیب‌دیده است.

بسیاری از خانواده‌ها در شرایط پس از حادثه، با مشکلاتی نظیر نوسانات قیمت بازار، نبود اطمینان از اصالت کالا و دشواری‌های جابه‌جایی روبرو هستند. طرح مهراد با تخصیص اعتبارات ویژه و هدفمند، این موانع را از سر راه برداشته است. فروشگاه اینترنتی «انتخاب من» نیز با افتخار، بازوی اجرایی این طرح در حوزه تامین لوازم خانگی است تا شما عزیزان بتوانید بدون دغدغه، کالاهای باکیفیت و استاندارد را تهیه کنید.

چرا خرید آنلاین برای بازسازی خانه یک ضرورت است؟

در دنیای امروز، خرید اینترنتی دیگر یک انتخابِ لوکس نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ آرامش و زمان است. به ویژه برای خانواده‌هایی که در شرایط بازسازی و بازیابی زندگی هستند، مراجعه حضوری به بازار می‌تواند با چالش‌های زیر همراه باشد:

صرفه‌جویی در زمان و انرژی: فرآیند خرید حضوری، مستلزم گشت‌وگذار در بازار، مقایسه قیمت‌ها و درگیری با ترافیک و شلوغی است. درحالی‌که خرید آنلاین از «انتخاب من»، به شما اجازه می‌دهد در هر ساعت از شبانه‌روز و در آرامش خانه، محصولات را بررسی کنید. حفظ حریم خصوصی: طرح مهراد بر پایه حفظ کرامت و حریم خصوصی خانواده‌هاست. فرآیند خرید در اپلیکیشن اختصاصی مهراد به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ نیازی به حضور فیزیکی یا پاسخگویی به مراجعات اداری نیست. دسترسی به تنوع حداکثری: در فروشگاه آنلاین «انتخاب من»، شما با طیف گسترده‌ای از برندها و مدل‌ها روبرو هستید. این امکان مقایسه فنی و قیمتی را فراهم می‌کند تا دقیقا همان کالایی را انتخاب کنید که با نیازهای فعلی خانواده‌تان همخوانی دارد.

مزایای ویژه خرید از انتخاب من در طرح مهراد

همکاری ما در طرح مهراد، فراتر از یک معامله تجاری است. ما در «انتخاب من» خود را بخشی از خانواده‌های ایرانی می‌دانیم و در این مسیر، مزایای ویژه‌ای برای شما در نظر گرفته‌ایم:

تخفیف ۴ درصدی مازاد: علاوه بر اعتبارات تخصیص‌یافته، ما یک تخفیف ۴ درصدی ویژه برای تمامی کالاها (اعم از حراجی‌ها و کالاهای معمولی) در نظر گرفته‌ایم. این تخفیف، هدیه‌ای کوچک از طرف خانواده «انتخاب من» است تا اندکی از هزینه‌های جانبی شما بکاهیم.

ضمانت اصالت و سلامت کالا: دغدغه بزرگ هر خریدار لوازم خانگی، اطمینان از اصل بودن کالا و خدمات پس از فروش است. تمامی محصولات موجود در «انتخاب من» دارای گارانتی معتبر شرکتی بوده و اصالت آن‌ها تضمین شده است.

پشتیبانی اختصاصی در مراحل خرید: کارشناسان ما در تیم پشتیبانی انتخاب من، به‌طور ویژه آماده پاسخگویی به سوالات مشمولین طرح مهراد هستند. چه در مرحله انتخاب کالا و چه در هنگام نهایی کردن خرید، ما همراه شما هستیم.

راهنمای گام‌به‌گام؛ خرید آسان با اعتبار مهراد

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که فرآیند فنی کار چگونه است؟ علامه بر اینکه می‌توانید از طریق راهنمای خرید در طرح مهراد را در انتخاب من بخوانید، همچنین تنها کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:

ورود به اپلیکیشن مهراد: ابتدا با شماره همراه سرپرست خانوار وارد اپلیکیشن مهراد شوید. در بخش پروفایل، میزان اعتبار تخصیص‌یافته به شما نمایش داده می‌شود. انتخاب فروشگاه: در منوی اصلی، بخش «خرید لوازم ضروری منزل» را انتخاب کرده و وارد فروشگاه اینترنتی «انتخاب من» شوید. احراز هویت خودکار: پس از ورود، سیستم به صورت هوشمند شما را شناسایی می‌کند. پیام سبز رنگی با عنوان «احراز هویت مهراد با موفقیت انجام شد» ظاهر می‌شود. این پیام به معنای اتصال حساب شما به درگاه فروشگاه است و تا دو ساعت فعال باقی می‌ماند. انتخاب محصولات: حالا می‌توانید با خیال راحت در دسته‌بندی‌های سایت (لوازم آشپزخانه، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، لوازم صوتی و تصویری و…) جستجو کنید. نهایی کردن خرید: محصولات را به سبد خرید اضافه کنید. در صفحه تسویه حساب، سیستم به‌طور هوشمند درگاه پرداخت مهراد را فعال می‌کند و هزینه از اعتبار شما کسر خواهد شد.

نکاتی برای انتخاب هوشمندانه لوازم خانگی

وقتی در حال بازسازی زندگی و تجهیز دوباره خانه هستید، اولویت‌بندی بسیار مهم است. پیشنهاد ما به عنوان کارشناسان فروش این است که ابتدا بر کالاهای «ضروری و زیرساختی» تمرکز کنید. برای مثال:

وسایل پخت‌وپز و نگهداری غذا: یخچال و فریزر، اجاق‌گاز و مایکروویو، قلب تپنده آشپزخانه هستند.

تجهیزات شستشو: ماشین لباسشویی و ظرفشویی، بار بزرگی از فعالیت‌های روزمره را کاهش می‌دهند.

لوازم رفاهی: سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، لازمه ایجاد محیطی امن و راحت برای استراحت خانواده هستند.

ما در «انتخاب من» دسته‌بندی‌های خود را طوری چیدمان کرده‌ایم که شما بتوانید بر اساس بودجه اعتبار خود، بهترین انتخاب‌ها را داشته باشید.

سخن پایانی

بازسازی خانه، گام بزرگی برای بازگشت لبخند و امید به چهره خانواده است. ما در «انتخاب من» به این همکاری افتخار می‌کنیم و مسئولیت خود را فراتر از فروش کالا می‌دانیم. ما باور داریم که با ارائه کالای باکیفیت و تسهیل فرآیند خرید، می‌توانیم سهم کوچکی در التیام دردهای عزیزانمان داشته باشیم. خانه شما، لایق بهترین‌هاست و ما برای تجهیز دوباره آن، در کنارتان خواهیم بود. همین امروز با مراجعه به اپلیکیشن مهراد، مسیر نوسازی خانه خود را آغاز کنید.