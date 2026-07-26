عملیات ضربتی شناسایی، پاکسازی و ریشه‌کنی گیاه مهاجم «آروجیا» به منظور صیانت از درختان و درختچه‌های پارک ملی بوجاق به اجرا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق از اجرای عملیات میدانی برای شناسایی و پاکسازی بخشی از اراضی این پارک از گیاه مهاجم و مخرب «آروجیا» خبر داد و گفت: مقابله با گسترش گونه‌های غیربومی و صیانت از پوشش گیاهی بومی منطقه، از مهم‌ترین اهداف این اقدام حفاظتی و عملیاتی است.

او افزود: عملیات شناسایی و ریشه‌کنی گیاه مهاجم «آروجیا» با مشارکت فعال همکاران و محیط‌بانان این اداره در بخش‌های مختلف و چند نفر از علاقه‌مندان طبیعت عرصه‌های پارک ملی بوجاق به منظور پیشگیری از تخریب اکوسیستم بومی و صیانت از درختان و درختچه‌های منطقه به مرحله اجرا درآمد.

سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: در این اقدام عملیاتی، آخرین وضعیت پراکنش گیاه مهاجم آروجیا در این پارک ملی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با توجه به خطرات زیستی این گونه که با پیچیدن به دور تنه درختان باعث خفگی و خشکیدگی آنها می‌شود، پاکسازی مناطق آلوده به صورت مکانیکی انجام شد. رخش بهار با تأکید بر اینکه مدیریت و کنترل گونه‌های مهاجم نقش حیاتی در حفظ سلامت محیط زیست و بقای حیات وحش دارد، گفت: موفقیت در مهار این گیاه مخرب نیازمند پایش مستمر عرصه‌ها، شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی و همراهی آگاهانه جوامع محلی و گردشگران در معرفی مناطق آلوده است.

شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق

او افزود: در این عملیات بر ضرورت جمع‌آوری و امحای کامل میوه‌ها و بذور این گیاه پیش از مرحله انتشار در طبیعت، ارتقای سطح دانش زیست‌محیطی عمومی و جلوگیری از رهاسازی گونه‌های گیاهی غیربومی در محدوده پارک ملی تأکید شد. سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: کارشناسان و محیط‌بانان حاضر در این عملیات، ضمن تبادل نظر در خصوص شیوه‌های نوین کنترل بیولوژیک و مکانیکی، راهکار‌های عملیاتی برای جلوگیری از بازگشت مجدد این گیاه به مناطق پاکسازی شده را بررسی و تدوین کردند.

شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق

«آروجیا» گونه گیاهی جدید نیست و در سال‌های قبل نیز وجود داشت، اما به دلیل تغییرات اقلیم و شرایط آب و هوایی، وضعیت تهاجمی دارد. این گیاه حالت پیچکی دارد و به تنه درختان نفوذ و مانند انگل عمل می‌کند و با استفاده از درختان پس از استقرار، موجب حذف پایه‌های درختی می‌شود. آروجیا بر روی گونه‌های پهن برگ موجود در جنگل‌ها از جمله بلوط و ممرز و اوجا و انجیلی و… مستقر و نهایتا موجب خشک شدن درخت می‌شود.

شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: گیاه مهاجم ، پارک ملی بوجاق
خبرهای مرتبط
ورود فاضلاب به رودخانه‌ها در لاهیجان
آسیب گیاه آروجیا به اکوسیستم‌های محلی گیلان
پاکسازی پارک ملی بوجاق از گیاه مهاجم آروجیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طرح اضطراری مدیریت آب، گامی در احیای تالاب انزلی
هشدار سطح نارنجی دریایی از فردا در گیلان
شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق
آخرین اخبار
شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق
هشدار سطح نارنجی دریایی از فردا در گیلان
طرح اضطراری مدیریت آب، گامی در احیای تالاب انزلی
برداشت حدود ۷۰هزار تن هندوانه از اراضی گیلان
قطار فوق‌العاده اربعین حسینی در مسیر رشت–کرمانشاه برقرار شد
نجات جان بانوی ۵۰ ساله با احیای قلبی-ریوی در درمانگاه هلال احمر گیلان در نجف
پیش‌بینی خرید ۱۲۰ هزار تن برگ سبز چای از باغداران گیلان و مازندران
بازگشت دو کودک گمشده در حیران آستارا به آغوش خانواده