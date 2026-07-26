باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق از اجرای عملیات میدانی برای شناسایی و پاکسازی بخشی از اراضی این پارک از گیاه مهاجم و مخرب «آروجیا» خبر داد و گفت: مقابله با گسترش گونه‌های غیربومی و صیانت از پوشش گیاهی بومی منطقه، از مهم‌ترین اهداف این اقدام حفاظتی و عملیاتی است.

او افزود: عملیات شناسایی و ریشه‌کنی گیاه مهاجم «آروجیا» با مشارکت فعال همکاران و محیط‌بانان این اداره در بخش‌های مختلف و چند نفر از علاقه‌مندان طبیعت عرصه‌های پارک ملی بوجاق به منظور پیشگیری از تخریب اکوسیستم بومی و صیانت از درختان و درختچه‌های منطقه به مرحله اجرا درآمد.

سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: در این اقدام عملیاتی، آخرین وضعیت پراکنش گیاه مهاجم آروجیا در این پارک ملی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با توجه به خطرات زیستی این گونه که با پیچیدن به دور تنه درختان باعث خفگی و خشکیدگی آنها می‌شود، پاکسازی مناطق آلوده به صورت مکانیکی انجام شد. رخش بهار با تأکید بر اینکه مدیریت و کنترل گونه‌های مهاجم نقش حیاتی در حفظ سلامت محیط زیست و بقای حیات وحش دارد، گفت: موفقیت در مهار این گیاه مخرب نیازمند پایش مستمر عرصه‌ها، شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی و همراهی آگاهانه جوامع محلی و گردشگران در معرفی مناطق آلوده است.

او افزود: در این عملیات بر ضرورت جمع‌آوری و امحای کامل میوه‌ها و بذور این گیاه پیش از مرحله انتشار در طبیعت، ارتقای سطح دانش زیست‌محیطی عمومی و جلوگیری از رهاسازی گونه‌های گیاهی غیربومی در محدوده پارک ملی تأکید شد. سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: کارشناسان و محیط‌بانان حاضر در این عملیات، ضمن تبادل نظر در خصوص شیوه‌های نوین کنترل بیولوژیک و مکانیکی، راهکار‌های عملیاتی برای جلوگیری از بازگشت مجدد این گیاه به مناطق پاکسازی شده را بررسی و تدوین کردند.

«آروجیا» گونه گیاهی جدید نیست و در سال‌های قبل نیز وجود داشت، اما به دلیل تغییرات اقلیم و شرایط آب و هوایی، وضعیت تهاجمی دارد. این گیاه حالت پیچکی دارد و به تنه درختان نفوذ و مانند انگل عمل می‌کند و با استفاده از درختان پس از استقرار، موجب حذف پایه‌های درختی می‌شود. آروجیا بر روی گونه‌های پهن برگ موجود در جنگل‌ها از جمله بلوط و ممرز و اوجا و انجیلی و… مستقر و نهایتا موجب خشک شدن درخت می‌شود.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان