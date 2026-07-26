باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی بیشترین تخلفات صورت گرفته در رستوران و قنادی + فیلم

برخی از تخلفات در رستوران‌ها و قنادی‌ها بیشتر از سایرین، گزارش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رکسانا فرخی، مهندس بهداشت محیط در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که بیشترین تخلف رستوران‌ها و قنادی‌ها استفاده از رنگ شیمیایی سرطان‌زا به جای زعفران است.

مطالب مرتبط
بررسی بیشترین تخلفات صورت گرفته در رستوران و قنادی + فیلم
young journalists club

تعطیلی شعب رستوران‌های کی‌اف‌سی در ترکیه + فیلم

بررسی بیشترین تخلفات صورت گرفته در رستوران و قنادی + فیلم
young journalists club

تیراندازی مرگبار به رستوران آمریکایی از داخل قایق + فیلم

بررسی بیشترین تخلفات صورت گرفته در رستوران و قنادی + فیلم
young journalists club

آشوب در فرانسه برای غذای رایگان! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha