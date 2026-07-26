بررسی بیشترین تخلفات صورت گرفته در رستوران و قنادی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u06a9\u0633\u0627\u0646\u0627 \u0641\u0631\u062e\u06cc\u060c \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062e\u0644\u0641 \u0631\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0642\u0646\u0627\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0634\u06cc\u0645\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u0631\u0637\u0627\u0646\u200c\u0632\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n