باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفت:با وجود تمرکز فعلی بر اجرای آزمونهای نهایی و ارزشیابی تحصیلی دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، برنامهریزی برای شروع سال تحصیلی جدید، مهمترین دغدغه و اولویت وزارت آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات منتشر شده مبنی بر مجازی شدن سال تحصیلی آینده، با صراحت این اخبار را تکذیب کرد و افزود: هیچیک از مقامات مسئول، اعم از وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور یا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، چنین اظهارنظری نکردهاند. تمام اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران و نظام تعلیم و تربیت بر این است که سال تحصیلی بهصورت حضوری آغاز شود و این یک اصل اجتنابناپذیر است، مگر در صورت بروز اتفاقات فوقالعاده و خارقالعاده.
کاظمی با اشاره به چالشهای سالهای گذشته، افزود: با توجه به تجربیات سالهای اخیر، توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کماکان از مهمترین اولویتهای ما در سال آینده خواهد بود.
وی افزود: در خصوص موضوع کمبود معلم نیز، ضمن تأیید وجود این چالش، تأکید میکنم که همواره از طرق مختلف برای جبران آن تلاش میکنیم. در همین راستا، ۳۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان وارد فضای آموزشی شدهاند و پیگیری برای استخدامهای آتی نیز با جدیت ادامه دارد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین به فعالیتهای اتحادیه دانشآموزی اشاره کرد و گفت: برنامههای اتحادیه در حوزههای مختلف از جمله تربیت کادر اعتقادی، توسعه شبکه دانشآموزی و تولید محتوا بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، امروز از یک اپلیکیشن کارآمد رونمایی شد که میتواند در زمینههای آموزش، کنشگری و تولید محتوا به جامعه دانشآموزی کمک کرده و در نهایت در حوزههای مدیریت مصرف انرژی (آب، برق و گاز) نیز نقش مؤثری ایفا کند.
در بخش دیگری از سخنان این وزیر، با اشاره به توجه به مناسبتهای مذهبی و ملی، وی از حضور فعالانه دانشآموزان در مراسم اربعین خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ موکب دانشآموزی در سطح کشور فعال است و دانشآموزان بهصورت گروهی و تیمی در حال اعزام به سفر اربعین هستند. این مشارکت نشاندهنده پیوند میان آموزش و پرورش با ارزشهای دینی است.