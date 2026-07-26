نخست وزیر استرالیا گفت که پس از اعمال تعرفه‌های جدید واشنگتن بر شرکای تجاری خود به دنبال مطرح کردن موضوع تعرفه‌ها با دونالد ترامپ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه گفت که پس از اعمال تعرفه‌های جدید واشنگتن بر شرکای تجاری خود از جمله استرالیا در این هفته، به دنبال مطرح کردن موضوع تعرفه‌ها با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود.

آمريكا روز جمعه تعرفه‌های جدیدی را بر کالا‌های ۶۰ شریک تجاری خود اعمال کرد و ادعا کرد که این کشور‌ها در مهار تجارت کالا‌های ساخته شده توسط کار اجباری، درست همزمان با انقضای تعرفه جهانی موقت ۱۰ درصدی، کوتاهی کرده‌اند.

دولت کارگری به رهبری آلبانیایی‌ها، تعرفه‌ها را غیرقابل توجیه توصیف کرده و می‌گوید که می‌خواهد آنها را حذف کند.

آلبانیزی روز یکشنبه در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال بحث در مورد این موضوع با ترامپ است، گفت: «قطعاً».

او در اظهارات تلویزیونی گفت: «ما این موضوع را در هر سطحی از روابط استرالیا و ایالات متحده مطرح خواهیم کرد، ما قبلاً این کار را انجام داده‌ایم.»

آلبانیزی گفت که استرالیا مقررات بسیار محکمی در مورد برده‌داری مدرن دارد و «با بررسی مسائل زنجیره تأمین و اطمینان از اینکه جریمه‌ها و مجازات‌های قابل توجهی قابل پرداخت هستند، آنها را حتی بیشتر تقویت می‌کند». 

طبق اقدامات جدید دولت ترامپ، واردات از استرالیا، به همراه ۳۷ کشور دیگر، مشمول تعرفه ۱۲.۵ درصدی است. هفده کشور مشمول نرخ ۱۰ درصدی و پنج کشور مشمول نرخ مختلط هستند.

آلبانیزی که پیش از این گفته بود تمرکزش بر "تجارت آزاد و عادلانه" با ایالات متحده است، پس از پیروزی قاطع دولت چپ میانه در انتخابات سال گذشته، در تماسی با ترامپ، تعرفه‌ها را به یک موضوع کلیدی تبدیل کرد.

منبع: رويترز

برچسب ها: تعرفه ، دونالد ترامپ
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