باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر محمدی فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین در اظهاراتی پیرامون آمادگیهای این مجموعه برای ایام اربعین حسینی (ع)، اعلام کرد که «ستاد اربعین دانشگاهیان استان قزوین» با هدف خدمترسانی به جامعه دانشگاهی و زائران، فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با تشریح جزییات برنامههای اعزامی بیان کرد: در راستای مشارکت در این حماسه ماندگار، این تعداد از دانشجویان استان قزوین در قالب هفت کاروان، به صورت انفرادی و گروهی، از امروز /چهارم مرداد/ تا ۱۳ مرداد ماه جاری به سفر پیادهروی اربعین در مسیر نجف تا کربلا اعزام شدند.
محمدی با اشاره به تداوم فعالیتهای تخصصی این مجموعه، بر ماموریت دوم بسیج دانشجویی تاکید کرد و گفت: مجموعه بسیج دانشجویی با تکیه بر تجربه سالهای گذشته، موکب تخصصی پزشکی و دندانپزشکی حضرت رقیه (س) را با حضور بیش از ۷۰ نفر از جهادگران متخصص پزشکی و دندانپزشکی راهاندازی میکند.
به گفته این مسئول، هدف ما ارائه خدمات درمانی با کیفیت به بیش از ۱۰ هزار زائر آقا اباعبدالله الحسین (ع) است که این روند هر سال با قدرت و استحکام بیشتری دنبال میشود.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین افزود: اربعین صرفا یک زیارت و پیادهروی ساده نیست، بلکه حرکتی با ابعاد گسترده فرهنگی، اجتماعی و تمدنی است. اربعین یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت و ظرفیتهای عظیم برای معرفی جامعه مهدوی به جهانیان است و باید با نگاهی ویژه، برنامهریزی دقیق و رویکردی تمدنی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: بسیج قزوین