باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمدکریم زینی‌وند با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اربعین ۱۴۰۵ اظهار کرد: علاوه بر ۱۲۷ موکب دارای شناسه ملی، حدود ۵۰ تا ۶۰ موکب مردمی نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند تا به شبکه خدمت‌رسانی اربعین استان اضافه شوند.

وی افزود: در کشور عراق، ۴۱ موکب لرستانی در شهر‌های کربلا، نجف، سامرا و کوفه مستقر شده‌اند که از این تعداد، ۳۱ موکب در کربلا، هشت موکب در نجف، یک موکب در سامرا و یک موکب نیز در کوفه به زائران خدمات اسکان، تغذیه و پذیرایی ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات لرستان با بیان اینکه ۱۳ مدرسه در شهر کربلا برای اسکان زائران هماهنگ شده است، تصریح کرد: با استقرار نمایندگان رسمی ستاد در نجف و کربلا پیش از آغاز مراسم اربعین، روند هماهنگی و مدیریت خدمات نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته است.

زینی‌وند از فعالیت ۸۰ موکب در مسیر تردد زائران در استان لرستان نیز خبر داد و گفت: موکب معین استان ایلام که با پشتیبانی استان لرستان در مرز مهران مستقر شده، روزانه بیش از ۱۰ هزار پرس غذای گرم میان زائران توزیع خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده نیرو‌های داوطلب در موکب‌ها افزود: نزدیک به پنج هزار نفر از جوانان و خادمان افتخاری لرستان به‌صورت شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف مشغول خدمت‌رسانی هستند و امسال برخی موکب‌ها به‌صورت تخصصی در حوزه‌های درمان، خدمات فنی خودرو و پشتیبانی فعالیت خواهند کرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات لرستان مشارکت مردم استان را از ویژگی‌های شاخص اربعین امسال دانست و اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌های لرستانی منازل شخصی خود را برای اسکان زائران در اختیار ستاد و موکب‌ها قرار داده‌اند؛ اقدامی که جلوه‌ای از فرهنگ مهمان‌نوازی و ارادت مردم استان به حضرت سیدالشهدا (ع) است.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی عتبات عالیات گفت: پس از افتتاح صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف، پروژه بزرگ صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم مطهر امام حسین (ع) به مراحل پایانی رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا ولادت حضرت زینب (س) به بهره‌برداری برسد.

زینی‌وند ادامه داد: توسعه حرم‌های مطهر در سامرا نیز با جدیت در حال انجام است و این پروژه‌ها با مشارکت مردم و خیران، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های زیارتی و خدمت‌رسانی به زائران اهل‌بیت (ع) به شمار می‌رود.