باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان پرسپولیس که از روز پنجشنبه اول مرداد وارد خاک ترکیه شده‌اند، امروز عصر ساعت ۱۷:۳۰ در زمین شماره ۳ کمپ تمرینی ارزروم، نخستین چالش خود را در این اردوی ۱۰ روزه تجربه خواهند کرد. دیدار مقابل تیم «پیرامیدز» از آفریقا، اولین قدم کادر فنی برای سنجش آمادگی بازیکنان در مسیر فصل پیش رو است.

محسن خلیلی، مدیر تیم پرسپولیس، در ادامه برنامه‌های تدارکاتی اعلام کرد که سرخ‌پوشان پس از تقابل با پیرامیدز، قرار است به مصاف تیم «آنالیا اسپور» بروند.

وی همچنین تأکید کرد که برای تکمیل برنامه آمادگی تیم، دیداری سوم نیز در دستور کار قرار دارد که حریف آن به‌زودی مشخص خواهد شد. هدف از این تقویم فشرده، افزایش سطح کیفی تمرینات و آمادگی حداکثری تیم برای شروع رقابت‌های فصل جدید است.