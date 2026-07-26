استاندار قم از پیگیری مشکلات زیرساختی روستا ونارچ شهرستان کهک در حوزه برق، تکمیل فضای ورزشی و توسعه اراضی بنیاد مسکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنامجو صبح یکشنبه در جریان بازدید از روستای ونارچ شهرستان کهک در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برخی مطالبات و نیازهای این منطقه، اظهار کرد: این روستا به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به شهرهای قم و کهک، از جمله روستاهای پویا و مهاجرپذیر استان محسوب میشود و همین ویژگی، ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساختها و خدمات عمومی را دوچندان کرده است.
استاندار قم با بیان اینکه ساکنان این منطقه در حوزه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی از شرایط مطلوبی برخوردار هستند، افزود: با وجود ظرفیتهای مناسب موجود، برخی مشکلات زیرساختی همچنان از دغدغههای اصلی مردم به شمار میرود که باید با همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع آنها برنامهریزی و اقدام شود.
وی یکی از مهمترین مطالبات اهالی روستای ونارچ را موضوع افت ولتاژ برق عنوان کرد و گفت: این مسئله در اولویت پیگیری قرار دارد و اقدامات لازم برای بررسی و رفع این مشکل از طریق دستگاههای مسئول انجام خواهد شد.
بهنامجو همچنین با اشاره به ضرورت توجه به توسعه کالبدی روستا ادامه داد: در بخش آمادهسازی اراضی بنیاد مسکن نیز باید حمایتهای لازم از مردم صورت گیرد تا روند توسعه روستا با سرعت بیشتری دنبال شود و زمینه برای افزایش خدمات و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان فراهم آید.
وی در ادامه با اشاره به پروژه فضای ورزشی نیمهتمام روستای ونارچ اظهار کرد: این طرح باید با همکاری دستگاههای متولی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و در صورت فراهم بودن شرایط، عملیات تکمیل آن دنبال خواهد شد.
استاندار قم افزود: چنانچه امکان بهرهبرداری از پروژه موجود فراهم نباشد، لازم است راهکار مناسب دیگری برای تأمین فضای ورزشی مورد نیاز اهالی روستا پیشبینی شود تا این مطالبه نیز به نتیجه برسد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه نیز خاطرنشان کرد: معدن منگنز مستقر در حاشیه روستا بخشی از اشتغال ساکنان را تأمین میکند و این ظرفیت میتواند نقش مؤثرتری در توسعه محلی ایفا کند.
بهنامجو تصریح کرد: تقویت ارتباط و تعامل میان این مجموعه اقتصادی و روستا میتواند زمینه بهرهگیری متقابل از ظرفیتهای موجود را فراهم کند و به روند عمران و آبادانی منطقه شتاب بیشتری ببخشد.
برای توسعه روستا باید از همه ظرفیتها استفاده شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی روستای ونارچ گفت: شرایط این حوزه در مجموع مطلوب ارزیابی میشود، اما همچنان ظرفیتهای فراوانی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی وجود دارد.
استاندار قم افزود: همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، مسئولان اجتماعی و امامجمعه روستا که اقدامات مناسبی در این زمینه داشتهاند، میتواند به ارائه خدمات گستردهتر و اثربخشتر به مردم منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات روستاییان اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد مسائل و مشکلات این روستا به صورت مرحلهای و با برنامهریزی منسجم پیگیری و برطرف شود تا زمینه توسعه متوازن و بهبود مستمر شرایط زندگی مردم فراهم شود.
منبع:استانداری قم