باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهام عدالت سال ۱۳۸۵ با هدف سهیم کردن مردم در ثروت ملی مدنظر قرار گرفت. به این ترتیب، مردم در سهام ۴۹ شرکت بزرگ در صنایع خودروسازی، فولاد، بانک، بیمه، مخابرات و پتروشیمی که ۳۶ شرکت آن بورسی هستند، سهیم شدند.

مشمولان اصلی سهام عدالت شش دهک پایین درآمدی، روستاییان و عشایر و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و برخی گروه‌های دیگر هستند.

با وجود این که هدف از اعطای سهام عدالت این بود که مردم در ثروت ملی سهیم شوند و بهره‌ای ببرند، مدیریت نادرست این سهام باعث شده است که مردم به عنوان صاحبان اصلی این سهام از آن بی بهره باشند.

به زعم کارشناسان، آزادسازی سهام عدالت و سپردن وظیفه مدیریت آن به مردم بهترین گزینه است. در این روش، مردم مشارکت واقعی در اقتصاد خواهند داشت و برای دارایی خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند؛ در حال حاضر، هیچ شفافیتی در خصوص سهام عدالت وجود ندارد. حتی مردم به عنوان صاحبان این دارایی نمی‌دانند که سهام عدالت‌شان در کدام شرکت به کار افتاده و وضعیت سود و ضررش چه طور است.

در ادامه بیت‌الله عبدالهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص لزوم آزادسازی سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نکاتی را مطرح کرد.

عبدالهی با اشاره به این موضوع که به طور کلی سهام عدالت با یک سیستم شلخته و حساب نشده شروع شد و پیش رفت، تصریح کرد: از ابتدا موضوعات مربوط به سهام عدالت از انسجام و نظم خاصی برخوردار نبودند. به همین دلیل، در شرایط فعلی نیز صاحبان این سهام شرایط خوبی ندارند و بهره‌ای از آن نمی‌برند.

او ادامه داد: وضعیت فعلی مدیریت سهام عدالت قابل قبول نیست و ثمری برای صاحبان این دارایی که مردم هستند، ندارد. مردم اصلاً نمی‌دانند که سهام عدالت‌شان کجا به کار انداخته می‌شود و چقدر سود و زیان دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت سهام عدالت در یک بستر نامشخص و غیرشفاف انجام می‌شود. مردم از مدیرانی که به مدیریت سیت‌های سهام عدالت‌شان می‌پردازند، هیچ اطلاعی ندارند.

عبدالهی گفت: سیستم فعلی مدیریت سهام عدالت باعث شده است که هیچ پاسخگویی‌ای از سوی مدیران در خصوص نحوه مدیریت سهام عدالت و میزان سود و زیانش وجود نداشته باشد.

او ادامه داد: به طور کلی، دولت گزینه مناسبی برای مدیریت امور اقتصادی و تصدی‌گری امور نیست. دولت باید به کار‌های تنظیم‌گری و کنترلی بپردازد و نظارت بر امور را برعهده داشته باشد. اما متأسفانه دولت در کشور ما هر روز از دیروز بزرگ‌تر می‌شود و تمایلی به کاستن از مسئولیت‌هایش ندارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت روش مناسبی است. در این شیوه، مردم خودشان به مدیریت سهام عدالت می‌پردازند. از آنجائیکه سهام عدالت یکی از دارایی‌های مردم است و در سود و زیانش ذینفع هستند، با حساسیت بیشتری به مدیریت آن اقدام می‌کنند.

عبدالهی گفت: آزادسازی سهام عدالت در راستای کاستن از مسئولیت‌های دولت و سپردن امور مردم به خودشان است. به همین دلیل، این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود و دولت باید در این راستا گام بردارد. از طریق آزادسازی سهام عدالت، عدالت اجتماعی بیشتر در کشور تأمین می‌شود. زیرا در این روش، امکان مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی، امکان اعمال حقوق مالکانه توسط آنها و بهبود حکمرانی شرکتی به وجود می‌آید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی موضوع مهمی است و دولت باید آن را در دستور کار داشته باشد. آزادسازی سهام عدالت در همین راستاست و مثبت ارزیابی می‌شود.

عبدالهی گفت: به رسمیت شناختن حق فروش سهام و در عین حال تشویق به ماندگاری با امکان استفاده از سهام به عنوان وثیقه و ابزار اعتبار می‌تواند سیاست مناسبی باشد. به نحوی که از یک طرف امکان مدیریت سهام عدالت توسط مردم به وجود بیاید و از طرف دیگر، هرج و مرج رخ ندهد.

او ادامه داد: سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ به مردم واگذار شد و از سال‌ها پیش موضوع آزادسازی آن مطرح شد، اما هنوز عملی نشده است. دولت باید گام‌های جدی در این راستا بردارد و مدیریت سهام عدالت را به عنوان یکی از دارایی‌های مردم به خودشان واگذار کند.