باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد فرامرز مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل ها گفت: امسال برای اولین بار از محل اعتبارات محرومیت زدایی ۲ همت اعتبار برای پروژه های آبخیزداری تخصیص داده شد که براین اساس طی یک تا ۲ ماه آینده پروژه ها به اتمام می رسد.

به گفته وی، امسال از محل اعتبارات محرومیت زدایی، اعتباراتی به پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری تخصیص می یاید و به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

فرامرز ادامه داد: در برنامه هفتم باید سالانه ۴ میلیون هکتار پروژه آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شود که بخشی از طریق اعتبارات دولتی و بخش دیگر مسئولیت های اجتماعی و اعتبارات استانی باید اجرا شود که در سال ۱۴۰۴، منابع جوابگوی این میزان اجرای پروژه نبود که همین امر منجر به عقب ماندگی در این‌حوزه شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطالعات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۴۴ میلیون هکتار این امر صورت گرفته است، افزود: در سطح ۳۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری اجرا شده و در دست اجراست و سالانه ۲.۵ میلیون هکتار مطالعات اجرایی داریم.

وی ادامه داد: اجرای هر هکتار عملیات آبخیزداری ۵۳۰ متر مکعب استحصال و نگهداشت آب را دارد، در بحث تولید علوفه ۱۲۰ کیلوگرم افزایش و ۹ تن در هکتار کاهش فرسایش خاک داریم، همچنین اثرات اقتصادی و اجتماعی دارد و در بحث آبخوانداری اجرای هر هکتار عملیات تا هزار مکعب بحث نگهداشت آب های زیرزمینی را داریم.

فرامرز گفت: براساس برآورد صورت گرفته تا پایان برنامه هفتم ۲۰۳ همت نیاز به اعتبارات ریالی دارسم، البته از طرق مشارکت های مردمی، مسئولیت های اجتماعی و خیرین و بخشی منابع دولتی است