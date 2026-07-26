باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ابومحمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو، در جمع خبرنگاران با تشریح ظرفیتهای اقتصادی صنعت گوهرسنگ، اظهار کرد: صنعت گوهرسنگ با سایر صنایع متفاوت است، زیرا یک «هنر-صنعت» محسوب میشود و مجموعهای از فعالیتها شامل اکتشاف، استخراج، تراش، تولید تجهیزات و ماشینآلات، تجارت و گردشگری گوهرسنگ را در بر میگیرد.
وی افزود: زمانی که از گوهرسنگ صحبت میکنیم، در واقع از یک اکوسیستم پیوسته و زنجیره ارزش کامل سخن میگوییم که از معدن تا بازارهای جهانی امتداد دارد و در بخش تراش، ارزش افزوده قابل توجهی برای محصولات ایجاد میشود.
هاشمی با بیان اینکه در حوزه تراش گوهرسنگها ارزش اقتصادی بسیار بالایی ایجاد میشود، گفت: برگزاری مسابقات ملی تراش گوهرسنگ در رشتههای مختلف از جمله فست، دامله و کاروینگ با حضور هنرمندان و تراشکاران سراسر کشور در همین راستا دنبال میشود. سومین دوره این مسابقات نیز در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تجارت گوهرسنگها، ارزش افزوده محصولات پس از فرآوری و تراش بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش مییابد. به عنوان نمونه، برخی از گوهرسنگهای «گارنت مانتوئید» استخراجشده از جنوب استان کرمان پس از تراش در بازارهای جهانی تا پنج هزار دلار به فروش میرسند.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو با تأکید بر بازارمحور بودن برنامههای توسعه این صنعت، اظهار کرد: شعار دوره جدید مسابقات «تراش بازارمحور» است و هدف ما اتصال فعالان این حوزه به بازارهای جهانی و تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگهاست.
وی با اشاره به سند ملی توسعه گوهرسنگهای کشور گفت: این سند بر پایه شش راهبرد کلان تدوین شده که یکی از مهمترین آنها توسعه منابع انسانی و اصلاح ساختار آموزشی و مهارتی این صنعت است و برگزاری مسابقات ملی نیز در راستای تحقق این راهبردها انجام میشود.
هاشمی درباره اهداف صادراتی صنعت گوهرسنگ تصریح کرد: براساس سند ملی توسعه، ایران باید به سهم یک و دو درصدی از بازار جهانی گوهرسنگها دست یابد. مجموع بازار جهانی جواهرات شامل گوهرسنگها، فلزات گرانبها و الماس سالانه حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد. برآورد ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به سهمی نزدیک به یک درصد از بازار هدف دست یافتهایم.
وی افزود: برای دستیابی به آمار دقیق تجارت این صنعت، همکاریهای خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت در حال انجام است که پس از تکمیل اطلاعات، آمار رسمی منتشر خواهد شد.
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ ایمیدرو درباره میزان اشتغال ایجاد شده در این صنعت نیز گفت: براساس آمار موجود، حدود یک هزار و ۵۰۰ تراشکار گوهرسنگ در رشتههای مختلف در سراسر کشور فعالیت دارند. همچنین آموزش رشته تراش فست در تمامی مراکز استانها ارائه میشود و رشته کاروینگ نیز به صورت جدی در حال توسعه است.
وی با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلف در اجرای سند توسعه گوهرسنگها اظهار کرد: هشت وزارتخانه و ۲۰ سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی در اجرای این سند مشارکت دارند و هر کدام مسئولیت بخشی از زنجیره توسعه این صنعت را بر عهده گرفتهاند.
هاشمی زمان برگزاری مرحله نهایی سومین دوره مسابقات ملی تراش گوهرسنگ را ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در شهر جهانی صنایعدستی قم اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه مسابقات ارسال شده که پس از داوری مقدماتی، آثار برگزیده برای رقابت حضوری انتخاب خواهند شد.
وی در پایان با اشاره به نوپا بودن صنعت گوهرسنگ در ایران گفت: با وجود پیشینه تاریخی کشور در این حوزه، صنعت گوهرسنگ به شکل سازمانیافته هنوز در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد. به همین منظور، طرح پژوهشی جامعی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برای احصای آمار تولید و تجارت این صنعت در حال انجام است که نتایج آن پس از تکمیل اعلام خواهد شد.