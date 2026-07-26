رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عسکری در نشست معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درباره اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی، ارتقای نظام ارجاع و افزایش عدالت در سلامت در حال اجراست و اجرای صحیح آن می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را به شکل محسوسی ارتقا دهد؛ بنابراین توسعه نظام ارجاع هوشمند، استقرار کامل نوبت‌گیری الکترونیک، ارائه بازخورد ساختاریافته میان سطوح مختلف ارائه خدمت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های سلامت از الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده است.

تجربه موفق نظام سلامت در مدیریت بحران‌های اخیر

وی بیان کرد: مهم‌ترین ماموریت حوزه درمان، حفظ پایداری خدمات و استمرار ارائه خدمات درمانی به مردم است؛ حتی در شرایط بحرانی نیز کیفیت مراقبت‌های پزشکی باید به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر حفظ شود و تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف ارتقای ایمنی بیمار و افزایش رضایتمندی مردم انجام گیرد. خوشبختانه شبکه بیمارستانی کشور در بحران‌های اخیر، عملکردی ارزشمند و امیدبخش از خود به نمایش گذاشت.

عسکری با تاکید بر مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی افزود: استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود، آموزش مستمر کارکنان، تقویت آمادگی بیمارستان‌ها و حفظ کیفیت خدمات درمانی از مهم‌ترین راهبرد‌هایی است که باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا خدمات ضروری سلامت بدون وقفه به مردم ارائه شود.

وی با قدردانی از تلاش مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه درمان در سراسر کشور اظهار کرد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد اتکا به توان نیرو‌های متخصص و متعهد داخلی، بزرگ‌ترین سرمایه نظام سلامت در حفظ پایداری خدمات درمانی است.

آمادگی کامل مراکز درمانی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، بر آمادگی کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای خدمت‌رسانی به زائران و مردم تأکید کرد و گفت: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی کارکنان نظام سلامت، خدمات درمانی کشور با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به مردم عزیز ارائه خواهد شد.

برچسب ها: پزشکی خانواده ، دانشگاه علوم پزشکی ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب آغاز شد
۳۳۶ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند
سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در جهان غرق می‌شوند
رئیس سازمان غذا و دارو؛
کاهش کمبودهای دارویی به ۶۵ قلم/ اصرار بر یک برند مشخص نباید به عنوان کمبود قلمداد شود
۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیماری خاموش هپاتیت قابلیت درمان به شرط تشخیص به موقع را دارد + فیلم
آریتمی قلبی از تپش ساده قلب تا علائم هشدار + فیلم
احتمال تمدید مهلت سنجش سلامت وجود دارد/ ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شدند
شبکه ملی پست با ۱۲ هزار نقطه خدمت‌رسانی، سالانه ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا می‌کند
توسعه حداکثری پوشش بیمه پایه سلامت در استان تهران
اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاه‌ها
حدود ۵ هزار دانشجو توانخواه در کشور وجود دارد
۳۳۶ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند
برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب آغاز شد
آیا یک سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری، زمین را تهدید می‌کند؟!
آخرین اخبار
امضای تفاهم‌نامه حمایت از بیماران نیازمند سیستان و بلوچستان
غذا‌های ممنوعه در پیاده‌روی اربعین + فیلم
هشدار پزشکی در مورد مصرف بیش از حد مکمل‌های کلسیم
آیا یک سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری، زمین را تهدید می‌کند؟!
ویژگی‌های کلیدی «گوشی رباتیک» آنر
برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهرستان منتخب آغاز شد
۳۳۶ نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند
آریتمی قلبی از تپش ساده قلب تا علائم هشدار + فیلم
اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاه‌ها
توسعه حداکثری پوشش بیمه پایه سلامت در استان تهران
بیماری خاموش هپاتیت قابلیت درمان به شرط تشخیص به موقع را دارد + فیلم
حدود ۵ هزار دانشجو توانخواه در کشور وجود دارد
احتمال تمدید مهلت سنجش سلامت وجود دارد/ ۹۹ درصد نوآموزان سنجش شدند
شبکه ملی پست با ۱۲ هزار نقطه خدمت‌رسانی، سالانه ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا می‌کند
وزیر بهداشت: در درگیری‌های اخیر مناطق جنوبی کشور ۶۰ نفر از هموطنان شهید شدند
۵ مصدوم در حریق واحد مسکونی خیابان سهروردی تهران
۱۲ شرکت در آستانه ورود به بازار اپراتوری هوش مصنوعی
همکاری سازمان فضایی و نقشه‌برداری برای توسعه خدمات مکان‌محور
نقش تغذیه در گرمازدگی و مشکلات گوارشی حین سفر + فیلم