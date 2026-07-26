باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عسکری در نشست معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور درباره اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی، ارتقای نظام ارجاع و افزایش عدالت در سلامت در حال اجراست و اجرای صحیح آن میتواند کیفیت خدمات درمانی را به شکل محسوسی ارتقا دهد؛ بنابراین توسعه نظام ارجاع هوشمند، استقرار کامل نوبتگیری الکترونیک، ارائه بازخورد ساختاریافته میان سطوح مختلف ارائه خدمت و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سامانههای سلامت از الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده است.
وی بیان کرد: مهمترین ماموریت حوزه درمان، حفظ پایداری خدمات و استمرار ارائه خدمات درمانی به مردم است؛ حتی در شرایط بحرانی نیز کیفیت مراقبتهای پزشکی باید به عنوان یک اصل خدشهناپذیر حفظ شود و تمامی برنامهریزیها با هدف ارتقای ایمنی بیمار و افزایش رضایتمندی مردم انجام گیرد. خوشبختانه شبکه بیمارستانی کشور در بحرانهای اخیر، عملکردی ارزشمند و امیدبخش از خود به نمایش گذاشت.
عسکری با تاکید بر مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی افزود: استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای موجود، آموزش مستمر کارکنان، تقویت آمادگی بیمارستانها و حفظ کیفیت خدمات درمانی از مهمترین راهبردهایی است که باید بهصورت مستمر دنبال شود تا خدمات ضروری سلامت بدون وقفه به مردم ارائه شود.
وی با قدردانی از تلاش مدیران، پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه درمان در سراسر کشور اظهار کرد: تجربه بحرانهای اخیر نشان داد اتکا به توان نیروهای متخصص و متعهد داخلی، بزرگترین سرمایه نظام سلامت در حفظ پایداری خدمات درمانی است.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، بر آمادگی کامل بیمارستانها و مراکز درمانی برای خدمترسانی به زائران و مردم تأکید کرد و گفت: با همدلی، برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی کارکنان نظام سلامت، خدمات درمانی کشور با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به مردم عزیز ارائه خواهد شد.