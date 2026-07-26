کویت گزارشی را که وال‌استریت ژورنال منتشر و ادعا کرده بود این کشور در حمله علیه ایران شرکت داشته است، رد کرد و آن را «کاملاً نادرست» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کویت به شدت گزارشی را که توسط وال استریت ژورنال منتشر شده و ادعا کرده بود که این کشور در عملیات نظامی علیه ایران شرکت داشته است، رد کرد و این ادعا‌ها را کاملاً نادرست توصیف کرده و بر سیاست دیرینه خود مبنی بر بی‌طرفی، احترام به قوانین بین‌المللی و دیپلماسی مسالمت‌آمیز تأکید مجدد کرد.

در نامه‌ای رسمی که به هیئت تحریریه این روزنامه ارسال شد، شیخه زین الصباح، سفیر کویت در ایالات متحده، به مقاله‌ای که در تاریخ ۲۴ ژوئیه با عنوان «جنگنده‌های بحرین و کویت به ایران حمله کردند؛ تلافی نادر کشور‌های حوزه خلیج فارس» منتشر شده بود، پاسخ داد و اعلام کرد که محتوای آن نادرست بوده و موضع یا اقدامات کویت را منعکس نمی‌کند.

سفیر کویت گفت که ادعا‌های این گزارش «کاملاً نادرست» است و تأکید کرد که کویت در هیچ عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده و اجازه استفاده از خاک، حریم هوایی یا آب‌های سرزمینی خود را برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ کشور همسایه‌ای نداده است.

این دیپلمات کویتی تأکید کرد که موضع کویت در طول تحولات جاری منطقه‌ای، همواره ثابت، عمومی و مبتنی بر اصول روشنی از جمله احترام به قوانین بین‌المللی، حفظ حاکمیت دولت‌ها، ترویج روابط حسن همجواری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی بوده است.

این نامه همچنین از وال استریت ژورنال خواست تا این گزارش را اصلاح کرده و موضع رسمی و سیاست خارجی کویت را به طور دقیق منعکس کند.

سفیر کویت تأکید کرد که گزارش‌دهی دقیق به ویژه در دوره‌های تنش منطقه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و خاطرنشان کرد که صحت اطلاعات نه تنها یک مسئولیت روزنامه‌نگاری است، بلکه برای حفظ ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از گمراهی افکار عمومی در مورد مسائل مؤثر بر صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است.

منبع: تایمز کویت

برچسب ها: دولت کویت ، جنگ ایران و آمریکا
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