رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به افزایش عرضه دام ناشی از گرمای هوا، قیمت دام زنده کاهشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام از کاهش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر وضعیت عرضه دام سبک ناشی از گرمای هوا افزایشی است که براین اساس هر کیلو بره نر کشتاری ۶۷۰ هزار تومان و گوساله ۵۵۰ تا ۵۶۰ هزار تومان است.

به گفته وی، علی رغم شرایط فعلی تولیدهای قراردادی شکل گرفته که این امر بدان معناست که تولید در سخت ترین شکل به کار خود ادامه می دهد.

پوریان ادامه داد: با توجه به عرضه های مناسب، بحث توزیع دام‌ چشمگیر است و پیش بینی می شود که کاهش قیمت در دام سبک ناشی از میزان بالای جمعیت دام استمرار یابد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: با توجه به محدودیت های تولید شاهد افزایش عرضه در بخش دام و کاهش قیمت هستیم، اما در مقابل اثر محسوسی برای مصرف کننده نداشته است.

وی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی برای مصرف کننده را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در استان تهران، قیمت گوشت نسبت به دیگر استان ها متفاوت است.

پوریان با اشاره به تاثیر کالابرگ در میزان خرید گوشت قرمز بیان کرد: در حال حاضر میزان تولید متناسب با نیاز بازار است، اما کالابرگ به نوعی برای محصولات پروتئینی تقاضا ایجاد کرده است و یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت ایجاد تقاضای کاذب ناشی از پرداخت کالابرگ است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه میزان عرضه دام بیش از تقاضاست، افزود: علی رغم افزایش عرضه دام، شاهد روند نزولی قیمت در بازار نیستیم که این امر به مشکلات بازار باز می‌گردد؛ بنابراین برای کنترل قیمت باید عرضه گسترده ای در بخش گوشت گرم و منجمد صورت بگیرد.

به گفته وی، در شرایط فعلی افزایش قیمت گوشت قرمز منجر به کاهش تقاضا شده است.

پوریان ادامه داد: بعداز آزادسازی نرخ ارز کل ساختار تولید تغییر کرد به عنوان مثال ساختار تولید با آزادسازی تغییر یافته است و در چارچوب تولید قراردادی باید برنامه ریزی صادرات شود .

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که با ایجاد سیاست بازار داخل و صادرات امکان توسعه تولید دام وجود دارد و برای تحقق این امر زمان و خروج دام بسیار حائز اهمیت است، البته در کنار تولید باید تولیدکننده بتواند نگاه صادراتی به بازارهای هدف داشته باشد.