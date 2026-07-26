جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف فرار مالیاتی از یک فروشگاه مواد غذایی ، شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "علیرضا دلیری" گفت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف فرار مالیاتی از یک فروشگاه مواد غذایی که علی رغم درآمد بالا و فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات به مدت دو سال خودداری نموده، شدند.

وی افزود:کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی اداره کل مالیات استان با بررسی و اخذ استعلام‌های لازم متوجه فرار مالیاتی ۴۱میلیارد ریالی فروشگاه مذکور شدند.

جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد:در این راستا پرونده قضایی تشکیل و یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردیدند.

منبع فراجا