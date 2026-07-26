باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی ژنرال آمریکایی پس از شلیک ۱۳ موشک به عین‌الاسد اعتراف کرد که نیرو‌های آمریکایی هیچ راهی جز فرار نداشتند، تنها یک حمله نظامی ثبت نشد، بلکه آغاز تحولی بود که امروز به انسداد شریان ۱۹ میلیون بشکه‌ای نفت در تنگه هرمز انجامیده است. زمین‌گیر شدن ناوگان ۱۶ فروندی ایالات متحده در شبیه‌سازی‌های پنتاگون نشان می‌دهد که چطور الگوی دفاعی بومی ایران، تمام محاسبات نظامی غرب را به بن‌بست کشانده است.

«کاری جز فرار نمی‌شد کرد؛ این بزرگ‌ترین حمله موشک بالستیک علیه آمریکایی‌ها در طول تاریخ بود.» این اعتراف آلن جانسون، ژنرال آمریکایی، بعد از بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ است؛ وقتی که ۱۳ فروند موشک بالستیک بومی از فاصله ۷۰۰ کیلومتری، سقف پناهگاه‌های پیشرفته‌ترین مقر نظامی آمریکا در خاورمیانه (پایگاه عین‌الاسد) را شکافتند و معادلات نظامی جهان برای همیشه تغییر کرد.

فرانک مکنزی، از افسران اسبق آمریکا، نیز همان زمان اعتراف کرد: «قطعاً این حمله شبیه آنچه که دیده بودیم یا تجربه کردیم نبود و موشک‌های آنها دقیق هستند.».

اما آنچه واشنگتن در آن شب درک نکرد، این بود که عین‌الاسد تازه آغاز یک عصر جدید بود. امروز، در دل جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پایگاه‌های ایالات متحده در سراسر منطقه زیر آتش موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی قرار دارند و هم‌زمان شریان‌های استراتژیک دریایی تحت کنترل کامل ایران درآمده است؛ نبردی که در آن ابرقدرت مدعی، در برابر کشوری که بیش از چهار دهه تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ بوده، کاملاً زمین‌گیر شده است. ریشه این خشم و تهاجم بی‌وقفه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در یک حقیقت ساده نهفته است: «استقلال مطلق».

ایران روزگاری در عصر پهلوی نقش «ژاندارم و مزدور منطقه» را برای کاخ سفید بازی می‌کرد؛ حمایت از دولت غربگرای یمن شمالی در مقابله با دولت شرق گرای جنوبی آن، کمک به ویتنام جنوبی مورد حمایت آمریکا، کمک به سومالی مورد حمایت غرب در جنگ با اتیوپی مورد حمایت شرق، کمک به زئیر کنگوی (سابق) و مراکش و کمک یک میلیارد دلاری به انور سادات نمونه‌هایی از مأموریت‌های نظامی محمدرضا پهلوی به دستور آمریکاست، اما حالا امروز ایران به قدرتی کاملاً خودکفا تبدیل شده است.

آمریکا به همین دلیل تمام ماشین جنگی و تحریمی خود را به میدان آورده تا این الگوی مستقل را بشکند؛ اما حتی ترور‌های هدفمند، شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب و فرماندهان ارشد و فشار بر پیکره نظام نیز نتوانسته این مسیر را متوقف کند. امروز، ایران زیر سایه رهبری آقا مجتبی خامنه‌ای و با اتکا به دکترین نظامیِ صددرصد بومی، یک‌تنه در برابر متجاوزان قد علم کرده است. نقطه قوت ایران در این نبرد، نیروی انسانی باانگیزه و شهادت‌طلبی است که صحنه‌هایی بی‌نظیر خلق می‌کند؛ اما ابزار اصلی این بازدارندگی، شاهکار مهندسی نظامی بومی است.

امروز، سبد تسلیحاتی ایران مجموعه‌ای مرگبار از موشک‌های بالستیک نقطه‌زن با برد‌های مختلف نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح خلیج‌فارس و هرمز است؛ موشک‌هایی که با قابلیت تعقیب امواج راداری، توانایی تخریبِ مواضعِ دشمن مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه‌آهن، نیروگاه‌ها و … را فراهم می‌کنند. در کنار آنها، موشک‌های کروز زمینی و دریایی مثل سومار، قادر، ظفر، کوثر، نصر، نصر بصیر، نور و قدیر به دلیل پرواز در سطح پایین و کور کردن رادار‌های دشمن، به سلاح‌هایی فوق‌استراتژیک تبدیل شده‌اند.

در عرصه آسمان، ایران پس از آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلستان، چهارمین کشور جهان است که به تکنولوژی بومی ساخت پهپاد دست یافته است. تولید پهپاد‌های پیشرفته‌ای، چون شاهد ۱۲۹، خانواده ابابیل و مهاجر و …توان شناسایی و تهاجمی ایران را به رخ کشید.

شاهکار این حوزه، در آذر ۱۳۹۰ رخ داد؛ جایی که یگان‌های سپاه موفق شدند پهپاد فوق‌سری و رادارگریز RQ-170 آمریکا را سالم به زمین بنشانند. پنتاگون تا ۲۴ ساعت این خبر را دروغ خواند، اما با نمایش فیلم‌های آن، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت، رسماً درخواست بازگرداندن آن را کرد. مهندسی معکوس این پهپاد و ساخت مدل‌های «سیمرغ» و «صاعقه»، سیلی محکمی بر غرور تکنولوژیک آمریکا بود.

در عرصه دریانوردی و اقتصاد بین‌الملل نیز نقطه اتکای بی‌بدیل ایران، تسلط تام بر شاهراه حیاتی تنگه هرمز است؛ معبری که روزانه نزدیک به ۱۹ میلیون بشکه نفت (برابر با یک‌پنجم کل مصرف انرژی جهان) از آن عبور می‌کند. امروز با ورود نبرد به مرحله حساس انسداد عملیاتی تنگه هرمز توسط نیرو‌های مسلح ایران، شریان اقتصادی متجاوزان کاملاً متوقف شده است.

بر اساس گزارش‌های پنتاگون و تحلیل آنتونی کوردزمن از مرکز مطالعات بین‌الملل و راهبردی (CSIS)، تهاجمات انبوه قایق‌های تندرو نظیر آذرخش، زیردریایی‌های کوچک و مدرن کلاس غدیر و فاتح، و سامانه‌های پدافندی پیشرفته مانند «باور-۳۷۳»، عبور هرگونه شناور متخاصم را غیرممکن کرده است و قادر است صدمات سنگینی به نیروی دریایی آمریکا و ناوگان تجاری منطقه وارد کند.

حتی در رزمایش مشهور «چالش هزاره ۲۰۰۲» که آمریکا با صرف ۲۵۰ میلیون دلار جنگ با ایران را شبیه‌سازی کرد، مشخص شد که در همان روز اول نبرد با ایران، ۱۶ ناو آمریکایی شامل ۱ ناو هواپیمابر، ۱۰ رزم ناو و ۵ کشتی آمفی‌بی (هوا ناو) غرق شده و بیش از ۲۰ هزار نظامی آمریکایی کشته خواهند شد. امروز، مقایسه بودجه‌های نظامی حقیقت را روشن‌تر می‌سازد. در حالی که کشور‌هایی مثل عربستان با بودجه دفاعی ۷ برابری نسبت به ایران، به عنوان «گاو شیرده» آمریکا خوار می‌شوند و به اذعان مقامات غربی توان یک هفته ایستادگی مستقل را ندارند.

جمهوری اسلامی ایران با کمترین هزینه و صرفاً با اتکا به نخبگان داخلی، اقتداری رقم زده که امروز نه تنها تمام پایگاه‌های متجاوزان آمریکایی در منطقه را زیر آتش مستقیم خود گرفته، بلکه با بستن کلیدی‌ترین آبراه انرژی جهان، تمام محاسبات استراتژیک کاخ سفید را به فروپاشی کشانده است.

منبع: فارس