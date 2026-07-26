باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ سال‌های گذشته خط دریایی خرمشهر ـ بصره به دلیل کاهش زمان سفر و اجتناب از ترافیک سنگین جاده‌ای، سهولت تردد و فراهم شدن گزینه‌ای ایمن در کنار سایر مسیرهای سفر به عراق در ایام اربعین با استقبال قابل توجه زائران همراه شد. برهمین اساس، شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد پیش از آغاز مراسم اربعین حسینی(ع)، خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره را با هدف تسهیل سفر زائران بار دیگر فعال کند.

هر ساله در ایام اربعین، افزایش تردد زائران از مرزهای زمینی کشور به ویژه مرز مهران موجب ازدحام گسترده و شکل‌گیری ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به این گذرگاه مرزی می‌شود. در چنین شرایطی، استفاده از مسیرهای جایگزین می‌تواند به توزیع متوازن سفرها و کاهش فشار بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی کمک کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فعالیت این خط صرفاً محدود به ایام اربعین نخواهد بود و خدمات آن پس از پایان این مناسبت نیز به صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا علاوه بر پاسخگویی به نیاز زائران، زمینه توسعه سفرهای دریایی و تقویت ارتباطات مسافری میان ایران و عراق نیز فراهم شود.

طبق اعلام کشتیرانی والفجر، فروش و تهیه بلیت این مسیر از طریق ترمینال مسافربری خرمشهر، آژانس‌ها و نمایندگی‌های مجاز این شرکت انجام خواهد شد.