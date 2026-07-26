باشگاه خبرنگاران جوان - مجید رضوانی، اظهار داشت: همچنین طی این مانور ۴۹ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز کشاورزی در شهرستان دلگان شناسایی و پروندههای مربوط به دستکاری لوازم اندازهگیری انشعابات کشاورزی شهرستان زرآباد ثبت شد.
وی افزود: در مجموع، طی مانورهای این هفته، هزار و ۷۷۶ بازدید فنی، کشف هزار و ۳۱۶ مورد برق غیرمجاز، نصب ۲۸۶ دستگاه کنتور، تعویض ۵۱۰ دستگاه کنتور معیوب، اصلاح ۶۴۷ مورد مغایرت آمپراژ فیوز، واگذاری ۴۷ انشعاب، بازدید از مراکز تجاری، ادارات و بانکها، تنظیم ساعتهای نجومی و تست اشتراکهای مساجد و حوزههای علمیه توسط میانگین ۷۱ گروه عملیاتی دو نفره از ۲۵ امور برق استان انجام شد.
مجری طرح مهتاب شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: تداوم اجرای طرح «مهتاب» با اتکا به حضور میدانی نیروهای عملیاتی، نقش مؤثری در مقابله با استفاده غیرمجاز از برق، کاهش تلفات غیرتکنیکی، صیانت از سرمایههای ملی و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق در استان سیستان و بلوچستان ایفا میکند.
منبع شرکت توزیع نیروی برق استان