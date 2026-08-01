عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: بنابر آمار سوخت بخش کشاورزی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش دادند که رقم کمی‌نیست.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: پیگیری هایی در راستای تامین سوخت کشاورزان انجام شده و بدین منظور جلساتی تشکیل شده است، اما مقدار ناچیزی وزارت نفت برای کل کشور پیشنهاد کرد که جوابگو نیست.

به گفته وی، در حال حاضر بخش کشاورزی در تمامی استان ها بدلیل کمبود سوخت معطل ماندند چراکه نسبت سه سال قبل ۳۰ درصد کاهش سوخت دادند که عدد و رقم کمی نیست.

هاشمی ادامه داد: کاهش سوخت بخش کشاورزی از نظر کمی و کیفی بر کاهش تولید اثر می گذارد، از این رو مسئولان باید بدانند کشاورز قاچاقچی نیست چراکه اگر ۱۰ برابر سوخت مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، آنها بازهم به میزان نیاز مصرف می کنند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: مسئولان باید بدانند مشکل قاچاق سوخت جای دیگری است، اما وقتی نمی توانند مشکل را حل کنند به سراغ کشاورزان می آیند‌

برچسب ها: سوخت تراکتور ، بخش کشاورزی
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