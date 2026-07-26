باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بمپور با اشاره به آثار تداوم خشکسالی در منطقه گفت: دو حلقه چاه تأمین‌کننده آب شرب شهر‌های بمپور و ریکپوت به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی و ریزش چاه ناشی از فرسودگی لوله‌های جدار، از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

یونس بامری افزود: این دو حلقه چاه در مجموع ۶۵ لیتر بر ثانیه آبدهی داشتند و بخش اعظمی از نیاز آب شرب ساکنین منطقه را تأمین می‌کردند و خروج آنها از مدار، ظرفیت تولید آب شهرستان را کاهش داده است.

او با بیان این‌که این موضوع بر وضعیت توزیع آب اثر گذاشته است، گفت: روستا‌های ریکپوت، اسلام‌آباد، دهمیر و بخش‌هایی از شهر بمپور در برخی ساعات با افت فشار آب مواجه هستند و در تعدادی از کوچه‌های روستای دهمیر و نقاطی از روستای ریکپوت نیز قطعی موقت آب در طول روز رخ می‌دهد.

بامری ادامه داد: عملیات حفاری نخستین حلقه چاه جایگزین از حدود ۲۰ روز گذشته آغاز شده و جانمایی چاه دوم نیز انجام شده است؛ استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مرتبط اخذ و پرونده آن برای صدور مجوز استقرار دستگاه حفاری به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

او حفاری و تجهیز چاه جدید را یک ماه پیش‌بینی کرد و گفت: تا زمان بهره‌برداری از چاه‌های جایگزین، آب مورد نیاز مشترکان از طریق انتقال حدود ۵۰ لیتر بر ثانیه، از خط انتقال ایرانشهر به بمپور، سه حلقه چاه فعال شهر و مانور شیرآلات و مدیریت شبکه توزیع تأمین می‌شود.

بامری در پایان با تأکید بر تداوم خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ پایداری تأمین آب شرب همراهی کنند.

منبع شرکت آبفا استان