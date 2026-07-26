در پی تداوم خشکسالی و خروج دو حلقه چاه از مدار بهره‌برداری، ۶۵ لیتر بر ثانیه از ظرفیت تأمین آب شهرستان بمپور از دست رفت؛ با این حال، تأمین آب شرب با اجرای راهکار‌های جبرانی، مدیریت شبکه توزیع، مانور شیرآلات و آبرسانی سیار در مناطق دارای تنش ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بمپور با اشاره به آثار تداوم خشکسالی در منطقه گفت: دو حلقه چاه تأمین‌کننده آب شرب شهر‌های بمپور و ریکپوت به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی و ریزش چاه ناشی از فرسودگی لوله‌های جدار، از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند.

یونس بامری افزود: این دو حلقه چاه در مجموع ۶۵ لیتر بر ثانیه آبدهی داشتند و بخش اعظمی از نیاز آب شرب ساکنین منطقه را تأمین می‌کردند و خروج آنها از مدار، ظرفیت تولید آب شهرستان را کاهش داده است.

 او با بیان این‌که این موضوع بر وضعیت توزیع آب اثر گذاشته است، گفت: روستا‌های ریکپوت، اسلام‌آباد، دهمیر و بخش‌هایی از شهر بمپور در برخی ساعات با افت فشار آب مواجه هستند و در تعدادی از کوچه‌های روستای دهمیر و نقاطی از روستای ریکپوت نیز قطعی موقت آب در طول روز رخ می‌دهد.

 بامری ادامه داد: عملیات حفاری نخستین حلقه چاه جایگزین از حدود ۲۰ روز گذشته آغاز شده و جانمایی چاه دوم نیز انجام شده است؛ استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مرتبط اخذ و پرونده آن برای صدور مجوز استقرار دستگاه حفاری به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

 او حفاری و تجهیز چاه جدید را یک ماه پیش‌بینی کرد و گفت: تا زمان بهره‌برداری از چاه‌های جایگزین، آب مورد نیاز مشترکان از طریق انتقال حدود ۵۰ لیتر بر ثانیه، از خط انتقال ایرانشهر به بمپور، سه حلقه چاه فعال شهر و مانور شیرآلات و مدیریت شبکه توزیع تأمین می‌شود.

 بامری در پایان با تأکید بر تداوم خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ پایداری تأمین آب شرب همراهی کنند.

منبع شرکت آبفا استان 

برچسب ها: شرکت آبفا ، آبرسانی ، تنش آبی
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