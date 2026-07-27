نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: چالش‌های چرخه تامین و توزیع کالا و ضعف در نظارت‌ها از جمله نوسان قیمت میوه در بازار محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به شرایط اقلیمی، تنوع محصولات کشاورزی در دنیا بی نظیر است و در بخش باغبانی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن در سال تولید داریم که فرصت صادرات ۵۰ درصدی این‌محصولات وجود دارد.

به گفته وی، براساس برنامه تولید محصولات به گونه ای باشد که تامین امنیت غذایی کشور را فراهم کنیم.

شادلو ادامه داد: امسال قیمت تمام شده محصولات ناشی از افزایش هزینه های تولید و بسته بندی ۳ برابر رشد داشته است، درحالیکه افزایش قیمت ها کمتر از ۲ برابر سال قبل بوده است که متاسفانه این شرایط ناشی از افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی و نهاده های کشاورزی بر کشاورز تحمیل شده است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات باغی بیان کرد: در خیلی از محصولات کشاورزی تولید به حد خودکفایی نرسیده است، اما در بخش باغبانی تولید بیش از چند دهه است که از حد نیاز داخل بالاتر است و به زیرساخت صادرات حداقل ۵۰ درصد تولید رسیدیم که توقف صادرات منجر به چالش هایی برای تولید خواهد شد، از این رو توقف صادرات به بهانه نوسان قیمت میوه راهکار مناسبی نیست.

به گفته وی، گلوگاه اصلی میادین میوه و تره بار مراکز استان هاست که از اینجا توزیع به مغازه و فروشگاه و تره بار صورت می‌گیرد؛ بنابراین کشف قیمت جز کار اصلی میادین است و نظارت بعد از توزیع امری مهم محسوب می شود چراکه در برخی موارد اختلاف قیمت به ۲ تا ۳ برابر می رسد، درحالیکه ۳۰ درصد سود عرفی و قانونی است.

شادلو با بیان اینکه قیمت گذاری میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد، تصریح کرد: چالش های چرخه تامین و توزیع کالا و ضعف در نظارت ها از جمله نوسان قیمت میوه در بازار محسوب می شود. گفتنی است قیمت میوه های نوبرانه نوساناتی دارد که این امر طبیعی است چراکه با توزیع انبوه بازار به روال عادی بازمی‌گردد.

 

برچسب ها: محصولات باغی ، تولید میوه ، بازار میوه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
صادرات 50 درصدی با این کمبود آب!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
میوه ها افتاده دست دلالان کشور زالو صفت گذشت اون زمانی که از تولید به مصرف بود خدا رحمتش کنه
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