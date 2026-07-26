باشگاه خبرنگاران جوان - جمشید رضایی در نشست هم‌افزایی که با شهردار صدرا برگزار شد، ضمن ستایش این هم‌دلی فرهنگی اظهار داشت: جشنواره ملی پایتخت کتاب ایران، تنها یک میدان رقابت نیست، بلکه بستر بالندگی و بازآفرینی سیمای فرهنگی شهرهاست. استان فارس با پیشینه‌ای زرین و درخشش ادوار گذشته در شیراز و اوز، اکنون در آستانه‌ی تجربه‌ای نو در صدرا ایستاده است.

او با تأکید بر سرمایه‌های این شهر افزود: شهر صدرا با برخورداری از جمعیت بالنده و مراکز آموزشی پرشمار، ظرفیتی سترگ برای تبدیل شدن به الگوی پیشرو در ترویج کتاب‌خوانی دارد و هدف ما، تبدیل این داشته‌ها به فعالیت‌های هدفمند و پایدار است.

رضا انصاری، شهردار صدرا، روح‌الله شجاعیان، عضو شورای شهر این شهر، خداکرم فیروزمند، رئیس کمیسیون فرهنگی، گلستانی، رئیس سازمان فرهنگی شهرداری صدرا، نیره محمدی، سرگروه فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و شهربانو زارعیان، کارشناس نشر کتاب اداره‌کل، برگزار شد، رنگ‌وبوی تعهد به توسعه فرهنگی گرفت.

معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در تشریح این نشست تصریح کرد: حضور دغدغه‌مندانه مسئولان شهری در کنار متخصصان حوزه فرهنگ، نویدبخش حرکتی هوشمندانه است تا صدرا بتواند با معرفی هویت بومی و اجرای طرح‌های خلاقانه، طعم شیرین دانایی را به میان شهروندان ببرد و جایگاه فرهنگی خود را در پهنه ملی تثبیت کند.

رضایی در پایان با اشاره به عزم راسخ مدیریت شهری افزود: در این نشست، با استقبال ویژه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر صدرا، مقرر شد که کارگروه ویژه پایتخت کتاب ذیل سازمان فرهنگی شهرداری، مأموریت خود را برای تدوین نقشه راه فرهنگی آغاز کند.

این هم‌افزایی میان مدیریت شهری و نهاد‌های تخصصی فرهنگ، بی‌تردید ضامن درخشش صدرا خواهد بود تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد پویایی بیش از پیش فعالیت‌های کتاب‌محور در این شهر باشیم.

منبع: فرهنگ و ارشاد فارس