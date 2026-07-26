با تشکیل ستاد ملی توسعه ورزش‌های مدال‌آور، طرح استعدادیابی یکپارچه در ۱۲ رشته المپیکی با هدف شکار مدال در سطح ملی کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد ملی توسعه ورزش‌های المپیکی پایه و مدال‌آور با هدف دسترسی به حداکثر ظرفیت مدال‌های بازی‌ها با دستور وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد.

بر این اساس صبح امروز (یکشنبه ۴ مردادماه) نشست مشترکی با حضور دکتر احمد دنیامالی، معاونین و مدیران ستادی وزارتخانه، روسای ستاد ملی توسعه ورزش‌های المپیکی پایه و مدال‌آور و فدراسیون‌های المپیکی برگزار شد تا درباره تدوین دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مدنظر در این ستاد تصمیم گیری شود.

با توجه به اهمیت موضوع مدیران، معاونین قهرمانی، مسئول ورزش بانوان و رییس گروه توسعه ورزش قهرمانی ادارات کل ورزش و جوانان استانی نیز به‌صورت وبیناری در این جلسه شرکت کردند تا ضمن تشریک مساعی در جهت راه‌اندازی ستاد متناظر در مراکز استان‌ها اقدام کنند.

اصلی‌ترین محور موردبحث در اولین جلسه ستاد ملی توسعه ورزش‌های المپیکی پایه و مدال‌آور، طراحی سازوکار اجرایی یکپارچه برای استعدادیابی در رشته‌های المپیکی مبتنی بر طرح آمایش سرزمینی بود که وزیر ورزش و جوانان آن را مورد توجه و تمرکز قرار داد.

ستاد ملی توسعه ورزش‌های المپیکی پایه و مدال آور ذیل معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در حالی با همکاری فدراسیون‌ها و استان‌ها درصدد اجرای این طرح است که رویکرد خاصی برای استعدادیابی در رشته‌های دوومیدانی، ژیمناستیک، تیراندازی، بوکس، جودو، شمشیربازی، کشتی، تکواندو، شنا، تیراندازی با کمان، وزنه‌برداری برداری و رویینگ که ضریب مدال آوری شان در بازی‌های المپیک و آسیایی دارند را لحاظ کرده است.

در این رابطه نیز مقرر شد المپیاد استعداد‌های برتر کشور در سال جاری در ۱۲ رشته مذکور برگزار شود تا پتانسیل و مزیت‌های نسبی استان‌ها در آن‌ها بیشتر شناسایی و مهمتر از همه این به هدف اصلی این ستاد منجر شود.

گفتنی است در پایان این جلسه تعدادی از روسای فدراسیون‌های المپیکی حاضر آخرین آمار ورزشکاران سازمان یافته رشته‌های تحت پوشش را ارائه دادند و نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را در خصوص موانعی، چون عدم زیرساخت و نیروی انسانی که در مسیر اجرای طرح استعدادیابی در کشور با ان مواجه هستند، مطرح کردند.

شایان ذکر است با دستور دکتر دنیامالی ترتیبی داده شد که جلسات کارشناسی ستاد ملی توسعه ورزش‌های المپیکی پایه و مدال آور به طور منظم و در فواصل زمانی کوتاه استمرار داشته باشد تا ورزش ایران در مسیر توسعه پایدار قرار بگیرد.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، دنیامالی ، ورزش
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