رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان با ارزش ۳۳۰ همت خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۳۳۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، تاکنون ۹۲.۵ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت و ۲۳۵ همت از وجه گندم خریداری شده باقی مانده است.

هاشمی با بیان اینکه وعده وعیدهای وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت ۵۰ همت دیگر از مطالبات کشاورزان محقق نشده است، افزود: با وجود پیگیری های مکرر خبر خوشی در ارتباط با پرداخت ها وجود ندارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که به رغم شرایط مساعد اقلیمی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

وی گفت: با توجه به شرایط مزارع پیش بینی می شود که تولید به بالای ۱۴ میلیون برسد و متعهد می شوم که تسریع در روند پرداخت مطالبات صورت بگیرد و اعتبار خریدهای آتی تضمین شود، امسال علاوه بر آنکه به خودکفایی ۱۰۰ درصد در گندم نان و صنف و صنعت می رسیم، حتی امکان صادرات گندم و مشتقات آن وجود دارد.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، مطالبات گندمکاران
خبرهای مرتبط
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا می‌رسد؟
۳۱ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/کشاورزان گندم مازاد خود را تحویل سیلوها دهند
معاون وزیر جهاد کشاورزی: بخشی از مطالبات گندمکاران این هفته پرداخت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرا شد/ پرداخت مستقیم حقوق و بیمه در راه است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مرداد ۱۴۰۵
قیمت‌های پیشنهادی اجاره در برخی مناطق برای مستأجران آزاردهنده است
بودجه امسال اعتباری برای تولید دارو در نظر نگرفته است
مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود؛ مدیریت شبه دولتی سهام عدالت، منافع مردم را به خطر انداخته است
اعمال مدیریت اُفت فشار آب امسال مانند سال گذشته گسترده نیست+ فیلم
آغاز تولید نخستین کامیونت اتوماتیک ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ مرداد
توافق ایران و ترکمنستان برای پیگیری عملیاتی همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، گاز و برق +فیلم
تاخیر در پرداخت مطالبات کشت سال آینده گندم را دچار چالش می‌کند
آخرین اخبار
۲۵ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله معامله شد
چرا کلینیک دندانپزشکی دکتر فولادگر کیفیت درمان متفاوتی ارائه می دهد؟
نرخ تورم ماهانه در تیر ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل نصف شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ مرداد
تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در کشور
سهام عدالت را از «دارایی بی‌اختیار مردم» خارج کنیم/ مدیریت سهام عدالت باید در دست مردم باشد
تفکیک شرط بازگشت ۸۰ درصدی چک‌های کاغذی و الکترونیکی برای صدور دسته چک کلید خورد
بورس در ایستگاه تعادل
صرفه‌جویی سالانه ۹۸۰ میلیون مترمکعب گاز با اجرای پروژه شرکت‌های کارور
نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در جامعه ضروری است
صادرات قند آزاد شد
ممنوعیت صادرات سوسیس و ۱۰ قلم محصول کشاورزی رفع شد
قراداد پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی منعقد شد
پیگیری اجرای مناسب‌سازی فرودگاه‌های کشور برای افراد دارای معلولیت
بهترین برندهای رنگ ساختمانی در ایران
رشد بیش از ۵۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
با تداوم همراهی شهروندان، تابستان را بدون نوبت‌بندی آب پشت سر خواهیم گذاشت
روایت کشتی توسکا به زودی منتشر می‌شود/ مهارت در کشتیرانی مهم‌ترین اصل است
با تداوم همراهی شهروندان، تابستان را بدون نوبت‌بندی آب پشت سر خواهیم گذاشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مرداد ۱۴۰۵
خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن رسید/پرداخت ۳۰ درصد مطالبات گندمکاران
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از فردا آغاز می‌شود
توافق ایران و ترکمنستان برای پیگیری عملیاتی همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، گاز و برق +فیلم
مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود؛ مدیریت شبه دولتی سهام عدالت، منافع مردم را به خطر انداخته است
کاهش ۱۰۰ همتی ناترازی بانک مسکن /هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان ۱۴۰۵
بررسی چشم‌انداز توسعه همکاری‌های ایران و ترکمنستان در جلسه روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور
آغاز تولید نخستین کامیونت اتوماتیک ایران
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شناسایی ۸۶۱ فعال بازار طلا توسط مالیات/ کارپوشه اقتصادی ایرانیان پایگاه جدید داده‌های اقتصادی
اعمال مدیریت اُفت فشار آب امسال مانند سال گذشته گسترده نیست+ فیلم