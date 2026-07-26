رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان با ارزش ۳۳۰ همت خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۳۳۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، تاکنون ۹۲.۵ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت و ۲۳۵ همت از وجه گندم خریداری شده باقی مانده است.

هاشمی با بیان اینکه وعده وعیدهای وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت ۵۰ همت دیگر از مطالبات کشاورزان محقق نشده است، افزود: با وجود پیگیری های مکرر خبر خوشی در ارتباط با پرداخت ها وجود ندارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که به رغم شرایط مساعد اقلیمی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

وی گفت: با توجه به شرایط مزارع پیش بینی می شود که تولید به بالای ۱۴ میلیون برسد و متعهد می شوم که تسریع در روند پرداخت مطالبات صورت بگیرد و اعتبار خریدهای آتی تضمین شود، امسال علاوه بر آنکه به خودکفایی ۱۰۰ درصد در گندم نان و صنف و صنعت می رسیم، حتی امکان صادرات گندم و مشتقات آن وجود دارد.