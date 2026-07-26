باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی تخلفات بهداشتی در صنف آرایشگاه + فیلم

تخلفات بهداشتی در صنف آرایشگاه به صورت مکرر به چشم می‌خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رکسانا فرخی، مهندس بهداشت محیط در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که در صنف آرایشگاه تخلفات بهداشتی زیادی وجود دارد و باید به این مقوله رسیدگی بیشتر صورت گیرد.

مطالب مرتبط
بررسی تخلفات بهداشتی در صنف آرایشگاه + فیلم
young journalists club

برخورد شدید یک خودرو با آرایشگاهی در تگزاس + فیلم

بررسی تخلفات بهداشتی در صنف آرایشگاه + فیلم
young journalists club

طعنه مجری صداوسیما به پزشک نماهای فضای مجازی! + فیلم

بررسی تخلفات بهداشتی در صنف آرایشگاه + فیلم
young journalists club

روایتی از ریشه‌دوانی وابستگی به غرب در رژیم پهلوی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۱۲۴۱

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۱۱۴۴

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۸۳۵

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۷۱۹

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۶۰۴

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha