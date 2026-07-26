باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قطر از روز یکشنبه فعالیت‌های ناوبری دریایی خود را برای انواع کشتی‌ها به طور کامل از سر خواهد گرفت و به تعلیق دو هفته‌ای اعمال شده در بحبوحه تنش‌های امنیتی شدید در خلیج فارس و تنگه هرمز پایان خواهد داد.

وزارت حمل و نقل قطر این تصمیم را روز شنبه در بیانیه‌ای کوتاه که در ايكس منتشر شد، اعلام کرد و از همه نهادها و افراد خواست تا از مقررات و دستورالعمل‌های دریایی مربوطه برای تضمین بالاترین سطح ایمنی و امنیت برای همه سفرهای دریایی پیروی کنند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری در مورد مقررات ارائه نکرد و دلیل از سرگیری کامل ترافیک دریایی را توضیح نداد.

این وزارتخانه در ۱۲ ژوئیه در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای مداوم، تمام فعالیت‌های ناوبری دریایی را به حالت تعلیق درآورد. این کشور پیش از این در ۲۹ ژوئن ترافیک دریایی را متوقف کرده بود، اما در ۵ ژوئیه بخشی از عملیات خود را از سر گرفت.

در جریان آخرین رویارویی نظامی بین ایالات متحده و ایران، چندین شرکت کشتیرانی به برخی از کشتی‌ها دستور دادند که به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، خارج از تنگه هرمز باقی بمانند.

تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران در هفته‌های اخیر تشدید شده است، به طوری که واشنگتن حملاتی به ایران انجام داده و تهران با هدف قرار دادن تأسیسات و تجهیزات نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه به این حملات پاسخ داده است.

منبع: آناتولى