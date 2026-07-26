باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از افزایش ۲۰ درصدی تردد زائران اربعین در مرزهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این افزایش مربوط به استفاده زائران از خودروهای شخصی است.

زندی‌فر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی اظهار کرد: بررسی‌های مرکز مدیریت راه‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی اجرای طرح اربعین، میزان تردد به مرزهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین استفاده از خودروهای شخصی و سواری‌ها نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با توصیه به زائرانی که با وسایل نقلیه شخصی سفر می‌کنند، افزود: ایمنی باید در اولویت نخست زائران قرار گیرد. با توجه به گرمای هوا و احتمال بروز خستگی و خواب‌آلودگی در طول مسیر، رانندگان باید هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کنند تا سفری ایمن را تجربه کنند.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری با بیان اینکه تردد زائران از مرزهای مهران، شلمچه، خسروی، تمرچین و باشماق در حال انجام است، گفت: بیشترین حجم تردد همچنان مربوط به مرز مهران است و پس از آن مرزهای شلمچه و خسروی قرار دارند.

زندی‌فر ادامه داد: همکاران سازمان راهداری در تمامی مرزهای اربعینی مستقر هستند و ستادهای اربعین در سراسر کشور تشکیل شده است. همچنین تأمین ناوگان حمل‌ونقل برای انتقال زائران به مرزها و بازگشت آنان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز مدیریت راه‌ها افزود: مرکز مدیریت راه‌ها در سطح کشور و به‌ویژه در مرز مهران به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی وضعیت محورهای مواصلاتی به زائران است.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری همچنین از کاهش حوادث جاده‌ای در طرح اربعین امسال خبر داد و گفت: خوشبختانه با همکاری پلیس راه، تاکنون تنها ۱۵ مورد حادثه در محورهای مرتبط با تردد زائران ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

زندی‌فر تأکید کرد: تمامی نیروهای سازمان راهداری در حوزه‌های راهداری، حمل‌ونقل و مدیریت راه‌ها به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند تا سفرهای اربعین با آرامش، ایمنی و سهولت بیشتری انجام شود.