رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در اجرای دستورالعمل رسیدگی و پاسخ‌گویی به شکایت‌ها در بازار سرمایه، سامانه جدید رسیدگی به شکایت‌های بازار سرمایه با هدف بهبود خدمات بررسی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های این حوزه آغاز به‌کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن علی‌زاده، ایجاد یک نظام شفاف، سریع و کاربرمحور برای رسیدگی به شکایت‌های سرمایه‌گذاران را از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: سامانه جدید رسیدگی به شکایت‌های بازار سرمایه با هدف افزایش اعتماد عمومی، کاهش زمان رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه طراحی و ایجاد شده است.

به گفته رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه برای دسترسی به این سامانه می‌توانند به نشانی newshekayat.seo.ir مراجعه کنند.

او تجمیع درگاه‌های متعدد دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها در بازار سرمایه و تمرکز پاسخ‌گویی به شکایت‌ها در یک مرجع را از مهم‌ترین مزیت‌های سامانه جدید برشمرد و اعلام کرد: پیش از این، بخشی از درخواست‌ها و شکایت‌ها از مسیر‌های مختلف و در مراجع مختلف مطرح می‌شد که این موضوع بعضاً موجب پراکندگی فرآیند‌ها و دشواری در پیگیری پرونده‌ها بود، اما در سامانه جدید، تمام فرآیند‌ها در یک بستر واحد ساماندهی شده است.

علی‌زاده، سهولت ثبت شکایت به‌صورت الکترونیک، همراه با بارگذاری مدارک و مستندات، پیگیری برخط پرونده از طریق کارتابل اختصاصی، دریافت اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف رسیدگی و شفافیت فرآیند بررسی شکایت‌ها برای تمام ذی‌نفعان را از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه دانست و توضیح داد: در طراحی این سامانه تلاش شده است اصولی هم‌چون رعایت عدالت، شفافیت، پاسخ‌گویی و تسهیل دسترسی ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.

او با بیان این‌که با الکترونیکی شدن فرآیندها، از مکاتبات و مراجعات غیرضروری اشخاص جلوگیری شده و امکان پیگیری دقیق و برخط وضعیت شکایت برای ذی‌نفعان فراهم شده است، اضافه کرد: با توجه به این‌که تمام اقسام شکایت‌ها (حضوری، مکتوب و...) در سامانه درج و از همان مسیر رسیدگی خواهد شد، توصیه می‌شود کسانی که قصد طرح درخواست یا شکایت دارند، تنها از طریق سامانه رسیدگی به شکایات اقدام کنند.

رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال تاکید کرد: فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها، یکی از بازو‌های مهم نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود و نتایج حاصل از بررسی شکایات، نقش مؤثری در شناسایی نارسایی‌ها، ارتقای کیفیت نظارت و بهبود عملکرد اشخاص تحت نظارت ایفا می‌کند. از همین رو، رسیدگی به شکایت‌ها با مشارکت واحد‌های نظارتی سازمان انجام می‌شود تا ضمن صیانت از حقوق ذی‌نفعان، تصمیمات با دقت، جامعیت و بی‌طرفی بیشتری اتخاذ شود.

علی‌زاده گفت: به‌منظور تضمین حسن اجرای فرآیند رسیدگی، برای تمام اشخاص مرتبط با فرآیند رسیدگی به شکایات، ضمانت اجرا‌های لازم پیش‌بینی شده است تا تمام مراحل رسیدگی در چارچوب ضوابط قانونی، با رعایت مهلت‌های مقرر و حفظ حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام شود.

به گفته او، این سامانه صرفاً محدود به سرمایه‌گذاران خرد نبوده، بلکه تمام فعالان بازار سرمایه از جمله ناشران، شرکت‌ها، کارگزاران، سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهاد‌های مالی نیز می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌بینی فرآیند حمایت‌های حقوقی را یکی از نوآوری‌های این سامانه اعلام کرد و افزود: در مواردی که اشخاص در خصوص قوانین و مقررات یا فرآیند‌های رسیدگی به تخلفات، اختلافات مالی و جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با ابهام مواجه باشند، می‌توانند از طریق این بخش درخواست خود را ثبت کرده و از راهنمایی‌ها و حمایت‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

او گفت: این قابلیت، در کنار سایر امکانات سامانه، گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی حقوقی فعالان بازار سرمایه، تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و ارتقای کیفیت تعامل میان سازمان بورس و ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.

منبع: سنا

برچسب ها: بازار سرمایه ، سامانه ، شکایات
خبرهای مرتبط
رشد بیش از ۱۰۷ هزار واحدی/ شاخص کل بورس به ارتفاع ۵ میلیون واحد بازگشت
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
گزارش‌های فصلی، چراغ ارزندگی را در بورس روشن کردند
معاون سپرده‌گذاری مرکزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد:
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ مرداد ۱۴۰۵
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
آخرین اخبار
هتل لاله پارک تبریز برای سفرهای کاری مناسب‌تر است یا تفریحی؟
افزایش ۶۶۸ مگاواتی ظرفیت تولید برق در هفته گذشته/ ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی این هفته وارد مدار می‌شود
یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلا برگزار می‌شود
پیش‌بینی جابه‌جایی ۲۰ هزار مسافر در ایام اربعین
خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید/وعده وزیر جهاد در خصوص پرداخت مطالبات محقق نشد
شورای رقابت خواستار شفافیت در قراردادهای خودروسازان شد
برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف پایتخت قطع شد
ابلاغ تکالیف سوخت‌رسانی در اربعین؛ از خدمت به زائران تا صیانت از منابع ملی
۶ راهبرد ملی کاهش مصرف آب کشاورزی کلید خورد
پیشرفت ۷۰ درصدی شناور ۳۵۰۰ تنی به همت مهندسان ایرانی
به کارگیری فناوری نوین ساختمانی در ۲۰ هزار واحد مسکونی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ مرداد ۱۴۰۵
رشد بیش از ۱۰۷ هزار واحدی/ شاخص کل بورس به ارتفاع ۵ میلیون واحد بازگشت
مهان می‌خواهد روزانه حداقل شش میلیون مترمکعب از مصرف گاز را کاهش دهد
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی به مسکن حمایتی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه آغاز به‌کار کرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
افزایش ارزش افزوده تراش گوهرسنگ‌ها تا ۷۰۰ درصد/گردش مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه جواهرات
ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم
بازسازی زندگی و خرید لوازم خانگی با اعتبار طرح مهراد؛ همکاری «انتخاب من» و بنیاد علوی
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود