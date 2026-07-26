باشگاه خبرنگاران جوان - محسن علی‌زاده، ایجاد یک نظام شفاف، سریع و کاربرمحور برای رسیدگی به شکایت‌های سرمایه‌گذاران را از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بازار سرمایه اعلام کرد و افزود: سامانه جدید رسیدگی به شکایت‌های بازار سرمایه با هدف افزایش اعتماد عمومی، کاهش زمان رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه طراحی و ایجاد شده است.

به گفته رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه برای دسترسی به این سامانه می‌توانند به نشانی newshekayat.seo.ir مراجعه کنند.

او تجمیع درگاه‌های متعدد دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها در بازار سرمایه و تمرکز پاسخ‌گویی به شکایت‌ها در یک مرجع را از مهم‌ترین مزیت‌های سامانه جدید برشمرد و اعلام کرد: پیش از این، بخشی از درخواست‌ها و شکایت‌ها از مسیر‌های مختلف و در مراجع مختلف مطرح می‌شد که این موضوع بعضاً موجب پراکندگی فرآیند‌ها و دشواری در پیگیری پرونده‌ها بود، اما در سامانه جدید، تمام فرآیند‌ها در یک بستر واحد ساماندهی شده است.

علی‌زاده، سهولت ثبت شکایت به‌صورت الکترونیک، همراه با بارگذاری مدارک و مستندات، پیگیری برخط پرونده از طریق کارتابل اختصاصی، دریافت اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف رسیدگی و شفافیت فرآیند بررسی شکایت‌ها برای تمام ذی‌نفعان را از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه دانست و توضیح داد: در طراحی این سامانه تلاش شده است اصولی هم‌چون رعایت عدالت، شفافیت، پاسخ‌گویی و تسهیل دسترسی ذی‌نفعان مورد توجه قرار گیرد.

او با بیان این‌که با الکترونیکی شدن فرآیندها، از مکاتبات و مراجعات غیرضروری اشخاص جلوگیری شده و امکان پیگیری دقیق و برخط وضعیت شکایت برای ذی‌نفعان فراهم شده است، اضافه کرد: با توجه به این‌که تمام اقسام شکایت‌ها (حضوری، مکتوب و...) در سامانه درج و از همان مسیر رسیدگی خواهد شد، توصیه می‌شود کسانی که قصد طرح درخواست یا شکایت دارند، تنها از طریق سامانه رسیدگی به شکایات اقدام کنند.

رییس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال تاکید کرد: فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها، یکی از بازو‌های مهم نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می‌شود و نتایج حاصل از بررسی شکایات، نقش مؤثری در شناسایی نارسایی‌ها، ارتقای کیفیت نظارت و بهبود عملکرد اشخاص تحت نظارت ایفا می‌کند. از همین رو، رسیدگی به شکایت‌ها با مشارکت واحد‌های نظارتی سازمان انجام می‌شود تا ضمن صیانت از حقوق ذی‌نفعان، تصمیمات با دقت، جامعیت و بی‌طرفی بیشتری اتخاذ شود.

علی‌زاده گفت: به‌منظور تضمین حسن اجرای فرآیند رسیدگی، برای تمام اشخاص مرتبط با فرآیند رسیدگی به شکایات، ضمانت اجرا‌های لازم پیش‌بینی شده است تا تمام مراحل رسیدگی در چارچوب ضوابط قانونی، با رعایت مهلت‌های مقرر و حفظ حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام شود.

به گفته او، این سامانه صرفاً محدود به سرمایه‌گذاران خرد نبوده، بلکه تمام فعالان بازار سرمایه از جمله ناشران، شرکت‌ها، کارگزاران، سبدگردان‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهاد‌های مالی نیز می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌بینی فرآیند حمایت‌های حقوقی را یکی از نوآوری‌های این سامانه اعلام کرد و افزود: در مواردی که اشخاص در خصوص قوانین و مقررات یا فرآیند‌های رسیدگی به تخلفات، اختلافات مالی و جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با ابهام مواجه باشند، می‌توانند از طریق این بخش درخواست خود را ثبت کرده و از راهنمایی‌ها و حمایت‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

او گفت: این قابلیت، در کنار سایر امکانات سامانه، گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی حقوقی فعالان بازار سرمایه، تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و ارتقای کیفیت تعامل میان سازمان بورس و ذی‌نفعان بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.

منبع: سنا