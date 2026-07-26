دو مهندس ارتش انگلیس که ظاهراً در حالت عادى نبودند یک خودروی زرهی سنگین بولداگ ۱۵ تنی را از پایگاه نظامی به سرقت بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دو مهندس ارتش انگلیس که ظاهراً تحت تاثیر الکل بوده اند، یک خودروی زرهی سنگین را از پایگاه نظامی به سرقت بردند و سپس با این خودرو به چندین خودروی غیرنظامی برخورد کرده و خسارتی بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ پوند (۱۳۵,۰۰۰ دلار) وارد کرده‌اند.

این دو سرباز بی‌انضباط که تحت تاثیر الکل کنترل خود را از دست داده بودند، توسط پلیس نظامی سلطنتی بازداشت شدند.

تصاویر منتشرشده توسط روزنامه سان، خودروی زرهی بولداگ ۱۵ تنی را نشان می‌دهد که در یک جاده باریک در پادگان سوینتون (بخشی از پادگان تیدورث در روستای پرهام داون، ویلتشر) با سرعت در حال حرکت است و در تلاش برای عبور از میان خودروهای پارک‌شده، مسیری از تخریب به جا می‌گذارد. دست‌کم دو خودرو از جمله یک ون و یک شاسی‌بلند به شدت آسیب دیده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این سربازان پیش از بازگشت به پادگان در اوایل صبح روز جمعه، در خارج از پادگان مشغول مصرف الکل بوده‌اند. یکی از آنها کنترل خودروی زرهی را به دست گرفته و دیگری نیز همراه او بوده است، در حالی که این خودرو معمولاً به خدمه دو نفره نیاز دارد. خودروی بولداگ که خسارت چندانی ندیده، بعداً در جایگاه خود پارک شده است. این حادثه که نشان‌دهنده سطح پایین نظم و انضباط در ارتش انگلیس است، در حالی رخ داده که گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

سرباز مظنون پس از کشف آثار تخریب توسط سایر سربازان، سحرگاه در اتاق خود دستگیر شد و همراه او نیز بازداشت گردید. سخنگوی ارتش با تأیید دستگیری دو سرباز، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت: «ما از پرسنل خود انتظار بالاترین استانداردها را داریم... تا زمانی که تحقیقات در جریان است، اظهارنظر بیشتری نخواهیم کرد.»

ارتش انگلیس؛ از بحران بودجه تا بی‌انضباطی

این رسوایی در حالی رخ می‌دهد که ارتش انگلیس با بحران عمیق عملیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کمبود بودجه، کاهش شدید نیروها (به کمتر از ۷۰,۰۰۰ پرسنل آموزش‌دیده، کوچک‌ترین اندازه در بیش از دو قرن اخیر)، فرار پرسنل آموزش‌دیده به دلیل روحیه پایین و حقوق ضعیف و ناتوانی در حفظ تجهیزات، نشان‌دهنده افول نظم و کارایی در این نهاد نظامی است.

دهه‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، نیروی دریایی سلطنتی را در سرویس‌دهی به ناوگان زیردریایی هسته‌ای خود ناتوان گذاشته و بازنشستگی ناوچه‌ها، ناوگان سطحی را به شدت کاهش داده است.

فشارهای بودجه‌ای حتی به استعفای وزیر دفاع پیشین انجامیده و منتقدان معتقدند انگلیس دیگر قادر به ایفای نقش به عنوان یک قدرت نظامی جهانی نیست. با این حال، لندن همچنان به پیشبرد نظامی‌گری و افزایش هزینه‌های دفاعی ادامه می‌دهد، در حالی که حوادثی مانند این رسوایی، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین ادعاهای نظامی و واقعیت بی‌نظمی درونی ارتش انگلیس است.

منبع: آر تی