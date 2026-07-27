دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: براساس آمار بعد از آزادسازی نرخ ارز سرانه مصرف از ۳۰ کیلو به ۲۱ کیلو کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز فروغی دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: چند ماهی است که مرغداران متحمل زیان سنگینی شدند چراکه قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ۲۸۰ هزار تومان است که فروش با نرخ های فعلی بیانگر زیان ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی مرغداران است.

وی قیمت هر کیلو مرغ زنده را ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، میزان تولید باید در حد نیاز کشور باشد چراکه مازاد عرضه در برابر تقاضا منجر به کاهش قیمت مرغ شده است.

فروغی ادامه داد: سامانه سماصط برمبنای نیاز جوجه باید تنظیم شود و اجازه جوجه ریزی بالاتر از نیاز داده نشود.

دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه بعد از آزادسازی نرخ ارز سرانه مصرف از ۳۰ کیلو به ۲۱ کیلو کاهش یافته است، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و صادرات مقطعی، مرغداران متحمل زیان هستند.

وی با بیان اینکه حداکثر نیاز جوجه ریزی ماهانه با احتساب ذخایر استراتژیک را ۱۰۰ میلیون قطعه اعلام‌کرد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام باید با برنامه ریزی مدون با احتساب مصرف داخل و مازاد تولید اقدام به صادرات و در مقابل با کاهش جوجه ریزی اقدام به واردات کنند که متاسفانه این موضوع در حد حرف باقی مانده است.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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