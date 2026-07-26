باشگاه خبرنگاران جوان - مخاطبان شبکه تماشا سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» را برای تماشا در هفته پیش رو انتخاب کردند. مجموعه‌های «دوران کهن» با ۲۵ درصد، «رودخانه برفی» با ۱۷ درصد آرا و «خانم اسکارلت و دوک» با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

سریال خاطره انگیز «قصه‌های جزیره» از دوشنبه ۵ مرداد جایگزین سریال «کلید اسرار» در شبکه تماشا می‌شود.

این سریال ساخته کوین سالیوان محصول سال ۱۹۸۹ به زندگی خانواده کینگ در اوایل قرن بیستم می‌پردازد و داستان درباره دختری ثروتمند به نام سارا استنلی (با بازی سارا پلی) است که توسط پدرش به جزیره پرنس ادوارد و نزد خاله‌هایش (هتی و اُلیویا کینگ) فرستاده می‌شود تا در کنار خانواده مادر مرحومش زندگی کند.

سریال روی فعل و انفعالات پیرامون مواجهه سارا با خویشاوندان تازه‌یافته‌اش (الک، جنت، فلیسیتی و فلیکس کینگ) متمرکز می‌شود و داستان‌هایی درباره خانواده کینگ را بازگو می‌کند.

سارا پلی، حماز امپروگنار، زاخاری بنت، جکی باروس و ... از بازیگران مجموعه «قصه‌های جزیره» هستند. این سریال هر شب ساعت ۲۱ پخش و ساعات ۵ صبح و ۱۲ ظهر از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.