بر اساس صورتجلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲.۵ درصدی مصوب شد

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت جدید محصولات لبنی پرمصرف با کیفیت بالاتر اعلام شد.

بر اساس صورتجلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی نرخ شیر بطری یک لیتری، شیر نایلونی و ماست دبه‌ای ۲ کیلوگرمی با چربی ۲.۵ درصدی مصوب شد.

مصوبه تعیین قیمت اقلام لبنی پرمصرف

۱ - شیر بطری ۱ لیتری ۲.۵ درصد چربی - ۱۲۰ هزار تومان

۲- شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی ۲.۵ درصد چربی - ۹۱ هزار تومان

۳- ماست دبه ای ۲ کیلوگرمی ۲.۵ درصد چربی ۲۶۵ هزار تومان

گفتنی است، به دلیل کاهش تقاضا در محصولات پرمصرف که درصد چربی آنها حدود یک درصد بوده است، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی این تصمیم را اتخاذ کردند و درصد چربی این اقلام پرمصرف را با قیمت جدید، افزایش دادند.

برچسب ها: قیمت لبنیات ، محصولات لبنی
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