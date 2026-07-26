مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان:

باشگاه خبرنگاران جوان _ برهان صلواتی با تشریح اقدامات این اداره‌کل در مسیر اشتغال‌زایی پایدار، اظهار داشت: ۳۲ تشکل فعال کارآفرینی در کردستان با تمرکز بر هدایت ایده‌های نوآورانه به سمت کسب‌وکار‌های مولد، نقش مؤثری در تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند.

وی افزود: این شبکه تخصصی شامل ۱۹ مرکز مشاوره کارآفرینی، چهار شتاب‌دهنده، سه فضای کار اشتراکی، پنج کافه کارآفرینی و انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی است که وظیفه تسهیل دسترسی کارآفرینان به منابع و حمایت فنی از صاحبان کسب‌وکار را بر عهده دارند.

مهارت‌آموزی به تنهایی ضامن اشتغال نیست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه مهارت‌آموزی در بازار کار مدرن نیازمند پیوند با تفکر کارآفرینانه است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی زمانی به ثروت‌آفرینی و افزایش بهره‌وری می‌انجامد که در بستر فرهنگ کارآفرینی و با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های پشتیبان دنبال شود.

صلواتی خاطرنشان کرد: در الگو‌های نوین اقتصادی، تشکل‌های کارآفرینی به‌عنوان حلقه اتصال میان دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی، بخش صنعت و سرمایه‌گذاران، نقشی بی‌بدیل در توسعه نوآوری، شکل‌گیری کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و تقویت زیرساخت‌های زیست‌بوم کارآفرینی دارند.

لزوم هم‌افزایی بین‌بخشی برای شکوفایی استعداد‌ها

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های استانی، یادآور شد: تحقق اهداف کلان اشتغال‌زایی و رونق تولید، نیازمند هم‌افزایی مستمر میان بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های علمی است تا زمینه برای شکوفایی استعداد‌های جوانان و پویایی اقتصادی استان فراهم شود.