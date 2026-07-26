معاون وزیر نیرو گفت: طی یک سال موفق شدیم میزان ظرفیت منصوبه نیروگاهی را بیشتر کنیم و الان این میزان حدود ۱۰۱ هزار مگاوات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مصطفی رجبی‌مشهدی معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همان‌طور که می‌دانید امسال ما ظرفیت نیروگاهی را خیلی توسعه دادیم و به لطف خداوند طی یک سال موفق شدیم میزان ظرفیت منصوبه نیروگاهی را بیشتر کنیم و الان این میزان حدود ۱۰۱ هزار مگاوات است؛ نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در ابتدای دولت ۱۲۵۰ مگاوات بود، الان به ۵۶۰۰ مگاوات رسیده که تقریبا می‌شود گفت بیش از چهار برابر شده است. پیش‌بینی می‌کنیم که نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان تابستان به ۷ هزار مگاوات برسند و در تابستان آینده ما به حدود ۱۲ هزار مگاوات برسیم که خودش یک رکورد بی‌سابقه در ایران در حوزه نیروگاه‌سازی است.

تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور به بیش از ۵۳ هزار مگاوات رسید

او ادامه داد: در نیروگاه‌های حرارتی کشور هم که بار اصلی شبکه روی آنهاست، الان تولید این بخش به بیش از ۵۳ هزار مگاوات رسیده است. طی یک سال گذشته ما ۱۴ واحد نیروگاهی را با قدرت عملی ۲ هزار مگاوات به شبکه متصل کردیم که این نیرو‌ها عبارتند از نیروگاه‌های خرم‌آباد، فردوسی، عسلویه، پارس جنوبی، نکا، بوتیا، قشم، مکران و سایر نیروگاه‌هایی که به شبکه سراسری متصل شدند. علاوه بر این، همکاران ما تلاش کردند در بخش نیروگاه‌های حرارتی ۵۰۰ مگاوات نیروگاه هم رفع محدودیت شود که لازم می‌دانم از تلاش‌های بخش نیروگاهی کشور همین‌جا تشکر کنم؛ هم از ساتبا و هم از برق حرارتی که توانستند این بخش را به مدار بیاورند؛ ما نیروگاه‌هایی را که در اصفهان، نکا، کاشان، رامین، شیرکوه، کرمان و سبلان بودند توانستیم ارتقاء دهیم و ۴۹۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد.

امسال ۲۶۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت تولید اضافه شد

رجبی‌مشهدی بیان کرد: در بخش نیروگاه‌های مقیاس کوچک هم برنامه ما در سال ۲۰۰ مگاوات است که امسال ۲۶۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت تولید اضافه شد. الان میزان ظرفیت تولید شده این نیروگاه‌های مقیاس کوچکی که تماما توسط بخش خصوصی است حدود ۱۷۰۰ مگاوات است و مستحضر باشید که اولین واحد زمین‌گرمایی هم به ظرفیت ۵ مگاوات در مشکین‌شهر در مدار تولید قرار گرفت.

معاون وزیر نیرو افزود: این نکته را هم بگویم که بیشتر نیروگاه‌هایی که الان ساخته می‌شود، چه حرارتی، چه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و چه نیروگاه زمین‌گرمایی،  نیازی به مصرف سوخت ندارند، آلایندگی هم ندارند و باتوجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، کمک می‌کنند که کمتر از سوخت استفاده شود.

این مقام مسئول بیان کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی ما هم امسال وضعیت خوبی داشتند و ما حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ مگاوات از این نیروگاه‌ها تولید توانستیم بگیریم. برنامه‌ریزی کرده بودیم که در تیر و مرداد از حداکثر ظرفیت تولید آنها استفاده کنیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد؛  خبر خوش این است که ۱۱۰ مگاوات نیروگاه برق‌آبی جدید هم امسال ساخته شده که اولین واحد ۵۵ مگاواتی آن چمشیر دو روز قبل به شبکه متصل شد و دومین واحد هم ان‌شاءالله ظرف هفته آینده به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

رجبی‌مشهدی تصریح کرد: این نکته را هم عرض کنم که ما در سال گذشته به هر حال نیروگاه‌های صنایع را داشتیم، امسال ۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات از آنها آسیب دیدند که همکاران بخش صنعت تلاش کردند ۲ واحد از آنها را به مدار برگردانند و مابقی را ما مجبور هستیم که برق آنها را تامین کنیم؛ به همین جهت از مردم عزیز خواهش کردیم که قدری خاموشی‌ها را تحمل کنند تا ما بتوانیم برق صنعت را تامین کنیم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، تولید برق ، برق صنایع ، قطعی برق ، ساتبا ، انرژی تجدپذیر
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