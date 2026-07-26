باشگاه خبرنگاران جوان - سیدباقر محمودی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به ماموریت ملی این سازمان در حوزه مدیریت ناترازی آب، اظهار کرد: موضوع ناترازی و بحران آب از سال گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در دستور کار رئیس‌جمهور قرار گرفت و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی با وزارتخانه‌ها و صاحب‌نظران، بررسی علمی این موضوع به دانشگاه تهران واگذار شد.

وی افزود: در ادامه این روند، شورای دولت و دانشگاه به ریاست امید، رئیس دانشگاه تهران، مطالعات جامعی را در حوزه آب انجام داد که نتایج آن در قالب دو جلد گزارش تخصصی، شامل بخش کشاورزی و بخش آب شرب و صنعت، به رئیس‌جمهور ارائه شد.

محمودی با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اساس این مطالعات، ۲۰ راهبرد برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی ابلاغ کرد، افزود: از میان این راهبردها، ۶ راهبرد مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین برنامه اقدام عملیاتی به این وزارتخانه ابلاغ شد و وزیر جهاد کشاورزی نیز مسئولیت تهیه این برنامه‌ها را به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سپرد.

وی تاکید کرد: سازمان تات با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌های تخصصی، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط، کارگروه‌های تخصصی تدوین برنامه‌های عملیاتی را تشکیل داده و تاکنون ۴ نشست تخصصی در این زمینه برگزار شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان تات ادامه داد: برنامه‌های پیشنهادی معاونت‌های مختلف با محوریت ارتقای بهره‌وری آب، کاهش مصرف و بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی دریافت شده و اکنون در مرحله بررسی کارشناسی، جمع‌بندی و نهایی‌سازی قرار دارد.

محمودی گفت: با ادامه روند بررسی‌ها، نسخه اولیه برنامه اقدام عملیاتی شش راهبرد ملی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی طی یک ماه آینده آماده و برای طی مراحل بعدی ارائه شود.