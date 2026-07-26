قطعه موسیقایی «بیدار شو دنیا» با نگاهی به جنایت دشمن آمریکایی صهیونیستی در میناب تولید و رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعه «بیدار شو دنیا» با اجرای گروه سرود طا‌ها لارستان آماده شد.

امیر حسین رضاییان مسئول سرود مرکز شعر، موسیقی و سرود با اشاره به تولید آثار هنری برای جنایت رژیم کودک کش و تروریستی آمریکا در میناب گفت: جنایت بزرگی که دشمن در میناب مرتکب شد و سوگ از دست دادن دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، به قدری جانسوز است که هنرمندان کشور برای روایت آن در قالب‌های مختلف پیش قدم شده‌اند. هنرمندان عرصه موسیقی کشور هم تلاش کردند با تولید قطعات مختلف موسیقی اعم از سرود و نماهنگ به مقام این شهدا ادای دین کنند.

وی ادامه داد: قطعه «بیدار شو دنیا» که توسط گروه سرود طا‌ها لارستان اجرا شده است، روایتی متفاوت از جنایت دشمن آمریکایی صهیونیستی در میناب است و نگاهی همراه با رگه‌های احساسی به شهادت کودکان بی‌گناه میناب دارد. از سویی دیگر این قطعه موسیقی با رویکرد نقادانه به سکوت مجامع بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشری در قبال این جنایت بزرگ اشاره می‌کند.

رضاییان با اشاره به پخش این قطعه موسیقی از طریق رسانه‌های ملی و فضای مجازی گفت: از آنجا که بخشی از مخاطبین این موسیقی افرادی غیرفارسی زبانان هستند، تلاش کردیم با استفاده از تصاویر جنایت دشمن در میناب، زبان این قطعه را بین‌المللی کنیم. بیدار شو دنیا آخرین مراحل تولید را پشت سر گذاشته و آماده پخش از رسانه ملی، انتشار در فضای رسانه‌ای و بستر مجازی است.

عوامل تولید قطعه موسیقی «بیدار شو دنیا» عبارتند از:

شاعر: قاسم صرافان، آهنگساز: شروین معینی، موسیقی: حمیدرضا باقری، کارگردان: عدنان دلخسته و تهیه کننده: احسان تابنده. این قطعه موسیقی در مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما تولید شده است.