باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد حفظ‌ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت سالروز عملیات مرصاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات غرورآفرین مرصاد، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس هشت ساله و نمادی جاودان از هوشیاری و مجاهدت ملت بزرگ ایران در برابر توطئه‌های زنجیره‌ای استکبار جهانی است. این حماسه، نه تنها پایان‌ بخش رویای شوم منافقین تروریست و حامیان کودک‌کش و ظالم آنان بود، بلکه گواهی صادق بر این حقیقت است که انقلاب اسلامی در سایه سار ولایت، مقابل قدرت های پوشالی هیچگاه سر تعظیم فرود نخواهد آورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در پنجم مرداد سال ۱۳۶۸ پس از تصویب قطعنامه ۵۹۸، دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده و با بهره گیری از منافقین مزدور و دست‌نشانده، در خیال خام خود قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام نوپای اسلامی وارد کنند که ایمان راسخ رزمندگان اسلام به رهنمودهای حکیمانه حضرت امام خمینی(ره)، سدی پولادین را در برابر این تهاجم ناجوانمردانه پدیدار ساخت و با عنایت الهی باعث اضمحلال و شکست خفت بار منافقین خائن به وطن و تثبیت بیش از پیش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در بیانیه خود آورده است: در حال حاضر در شرایطی که منطقه غرب آسیا شاهد پیچیده‌ترین فتنه‌ها و مداخلات مستقیم جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار است، واکاوی واقعه مرصاد و تفکر پیرامون آن، ضرورتی غیر قابل انکار است چرا که پیروزی ملت ایران در عملیات مرصاد به عنوان الگویی مناسب برای ایستادگی در برابر فتنه انگیزی و زیاده‌خواهی‌آمریکای جنایتکار ودولت های مستبد، فراروی همگان قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروزه در کنار اقتدار نظامی، لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر جریان نفاق و نفوذ و خطرات ناشی از غفلت و کوتاهی مقابل توطئه‌ها و نقشه‌های شوم استکبار جهانی و منافقین کوردل و ضرورت پیشگامی در جهاد تبیین بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا واقعیت دشمنی و عداوت بدخواهان ملت ایران، بیش از هر زمان دیگری عیان گشته و از نفوذ جریان منحوس نفاق در لایه‌های جامعه جلوگیری شود.

در این بیانیه تاکید شده است: تدابیر هوشمندانه رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای(قدس سره)، در سالیان متمادی در تحلیل دقیق توطئه‌های آمریکا و دولت های غربی و تأکید ایشان بر راهبرد «عزت، حکمت، مصلحت و جهاد تبیین»، چراغ راهی است که با نصب العین قرار دادن آن، ایران اسلامی می تواند از گزند ترفندهای جدید استکبار و نفوذ ایادی آنان مصون بماند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با گرامیداشت مقام شامخ شهدای عالیقدر ایران اسلامی به ویژه عملیات غرور آفرین مرصاد و تأکید بر این نکته اصولی که ملت بزرگ ایران با استعانت از الطاف الهی، در سایه تبعیت از رهنمودهای خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) اکنون مستحکمتر و مقتدرتر از قبل ایستاده است، به دشمنان قسم‌خورده و تا بن دندان مسلح هشدار می‌دهد که غیرت مرصادی همچنان در رگ‌های مردم مؤمن، انقلابی، رشید و شجاع این سرزمین جاری است و هرگونه تجاوز و خباثتی از سوی دشمن با پاسخی پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.