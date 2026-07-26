باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از پایش و ارزیابی مزارع خشکه‌کاری برنج در رستمکلا و شهیدآباد خبر داد و گفت: پیگیر افزایش سطح خشکه‌کاری و بهره‌وری در مصرف مدیریت‌شده منابع آبی در شهرستان هستیم.

او با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از تولید و ارتقای بهره‌وری انجام شده است، افزود: مزارع خشکه‌کاری برنج در رستمکلا درسطح هشت هکتار، و همچنین روستای شهیدآباد از نظر وضعیت رشد رویشی، تراکم علف‌های هرز و احتمال بروز آفات و بیماری‌ها مورد بررسی قرار گرفتند.

حسینی گفت: خشکه‌کاری برنج یکی از روش‌های مهم و کارآمد در شرایط کنونی کم‌آبی است که می‌تواند ضمن کاهش مصرف آب، زمینه مدیریت بهتر هزینه‌های تولید و ارتقای پایداری کشت را فراهم کند. بر همین اساس، کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور در مزارع، توصیه‌های لازم را برای بهبود وضعیت مزرعه، کنترل علف‌های هرز و پیشگیری از خسارت آفات و بیماری‌ها به بهره‌برداران ارائه کردند.

او افزود: پیگیر افزایش سطح خشکه‌کاری و بهره‌وری در مصرف مدیریت‌شده منابع آبی در شهرستان هستیم و تلاش می‌کنیم با ترویج روش‌های نوین کشت، کشاورزان را در مسیر کاهش مصرف آب، حفظ تولید و افزایش بازدهی همراهی کنیم. شهرستان بهشهر در سال زراعی جاری ۱۳و نیم هکتار سطح خشکه کاری دارد.