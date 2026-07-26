مرد میانسالی که سال گذشته دختر ۱۷ساله‌اش را با ضربات چاقو در انظار عمومی به قتل رسانده بود، پس از محاکمه به پرداخت دیه و هشت سال حبس محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  این جنایت که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، افکارعمومی را شوکه کرد. پس از انتشار این فیلم، کارآگاهان پلیس آگاهی اسلامشهر موفق شدند در مدت کوتاهی متهم را شناسایی و دستگیر کنند. او نیز در بازجویی‌ها به قتل دخترش اعتراف کرد.

در ابتدای جلسه، مادر مقتول با طرح شکایت علیه همسرش، خواستار اشد مجازات و پرداخت دیه شد. او گفت طی ۲۷ سال زندگی مشترک، همسرش بار‌ها او را مورد ضرب و جرح قرار داده و حتی پیشتر قصد داشته با خودرو، پسرشان را زیر بگیرد. به گفته او، اختلافات خانوادگی از سال ۱۴۰۲ تشدید شده و دخترش پیش از مرگ از تهدید‌های پدر و فشار‌های روحی سخن گفته بود. وکیل شاکی نیز این جنایت را از پیش طراحی‌شده دانست و خواستار اشد مجازات شد.

متهم در دفاع از خود، درباره مشکلات مالی و اختلافات زندگی مشترکش گفت: «من کلی وام گرفتم تا همسرم بینی‌اش را عمل کند و یخچال و فرش بخرد. ۲۰۰میلیون وام گرفتم تا دیسک گردنم را جراحی کنم که گفت با آن طلا بخریم و عمل را بعد از عید بیندازیم. بعد از عید که پول را خواستم تا عمل کنم، گوشواره‌ای فروخت و ۳۶میلیون به من داد و قرار شد بقیه طلا‌ها را هم بفروشیم. فردایش سر کار بودم که گفت سوئیچ ماشین کجاست؟ می‌خواهیم دوری بزنیم. بعد ساعت ۵ صبح پیام داد از زندگی‌ات رفتیم. وقتی به خانه رفتم، دیدم لباس‌هایم در حیاط ریخته شده و در نیز قفل است. قفل را بریدم و وارد شدم. با کاتر رگم را زدم تا بمیرم، اما پشیمان شدم و با همکارم تماس گرفتم که او نجاتم داد.»

مرد میانسال درباره روز حادثه نیز گفت صبح آن روز به محل کار دخترش رفته و قصد داشته او را برای خوردن کله‌پاچه با خود ببرد و درباره اختلافات خانوادگی صحبت کند، اما دخترش حاضر به همراهی نشده و میان آنها مشاجره لفظی درگرفته است. متهم مدعی شد پس از بالاگرفتن مشاجره، ناگهان کنترل خود را از دست داده و با چاقویی که همراه داشته به دخترش حمله کرده است.

پس از دفاعیات متهم و وکیل‌مدافعش، قضات وارد شور شده و این مرد را به پرداخت دیه دخترش و دیه صدمات غیرمنتهی به فوت محکوم کردند. این مرد از جنبه عمومی جرم هم به هشت سال زندان محکوم شد.

منبع: روزنامه جام جم

برچسب ها: دستگیری ، قتل
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