باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین روز از رقابت‌های جام‌جهانی تیراندازی در شرایطی به میزبانی هانگژو چین پیگیری می‌شود که نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر در خط آتش ایستادند که در پایان این رقابت‌ها وحید گل‌خندان با امتیاز ۵۸۲ در رده یازدهم ایستاد و تنها با یک امتیاز اختلاف از صعود به فینال باز ماند. جواد فروغی، دیگر نماینده کشورمان با ۵۷۴ امتیاز چهل‌وپنجم شد و محمدرسول عفتی با ۵۶۸ امتیاز در جایگاه شصت‌وسوم قرار گرفت.هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.



جام‌جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد. تاکنون در این رقابت‌ها هانیه رستمیان موفق به کسب مدال برنز در تپانچه ۱۰ متر شده است.

گفتنی است هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه، محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا در رشته تراپ و امیرمحمد دادگر و سعیده فتحی در رشته اسکیت نفرات اعزامی به جام‌جهانی هانگژو هستند.

محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه، علی افسری، مربی تیم ملی تراپ و فرشید عبدالمحمدی مربی تیم ملی اسکیت، کادر فنی تیم‌های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند، همچنین امید نجاری سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.

بازی‌های آسیایی ناگویا مهمترین رویداد تیراندازان کشورمان طی ماه‌های جاری به شمار می‌رود.