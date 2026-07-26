باشگاه خبرنگاران جوان - ملیپوشان کشورمان که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده میکنند، در ادامه برنامههای آمادهسازی خود در یک تورنمنت بینالمللی و کمپ مشترک تمرینی در روسیه حضور یافتهاند.
در این رقابتها، علیاصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، دو نماینده کاراته ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، با برتری مقابل تمامی حریفان خود، عنوان قهرمانی را به دست آورده و دو مدال طلای این مسابقات را برای کشورمان کسب کردند.
این دو به همراه محمود نعمتی، ترکیب تیم کومیته مردان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را تشکیل میدهند.