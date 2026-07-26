باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس مذاکرات خوبی با محمد مهدی محبی بازیکن تیم الاتحاد کلبا داشته است تا بازیکن مدنظر مهدی تارتار را به خدمت بگیرد تا اسکواد تیم خود را تکمیل کند.

با توجه به اینکه محبی با باشگاه الاتحاد کلبا قرار دارد، باشگاه پرسپولیس رایزنی هایی با تیم اماراتی برای اخذ رضایت نامه محبی انجام داد و گفته می شود نکات مربوطه به رقم قرارداد و رضایتنامه حل شده است.

اگر اتفاق خاصی در چند روز آینده رخ ندهد، او به صورت رسمی پرسپولیسی می‌شود.