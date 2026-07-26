فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر داد که با انگیزه انتقام‌جویی، سرقت میلیاردی از منزل همسایه و دوست خود را با همدستی یک سارق حرفه‌ای طراحی و اجرا کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند اظهار کرد: در پی شکایت زنی مبنی بر سرقت طلاجات، مسکوکات و ارز خارجی از منزلش به ارزش تقریبی ۴۵ میلیارد ریال، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد که برای استفاده از تفریحات آبی، به همراه دخترش از منزل خارج شده و پس از بازگشت متوجه شده است اموال باارزش وی به سرقت رفته است.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با اشاره به بررسی‌های تخصصی کارآگاهان گفت: بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته ساختمان نشان داد فردی جوان با پوشاندن چهره و در حالی که سلاحی را زیر لباس خود مخفی کرده بود، از طریق حیاط وارد ساختمان شده و دقایقی بعد با آرامش محل را ترک کرده است.

بیرانوند ادامه داد: بررسی صحنه سرقت نشان می‌داد درِ واحد مسکونی بدون هیچ‌گونه تخریب باز شده، داخل منزل به‌هم نریخته و تنها کوله حاوی طلاجات و اموال باارزش مورد سرقت قرار گرفته است؛ موضوعی که احتمال آشنایی سارقان با محل و نحوه نگهداری اموال را تقویت کرد.

وی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، رفتار‌های مشکوک یکی از همسایگان شاکی مورد توجه کارآگاهان قرار گرفت. بررسی‌های اطلاعاتی و استعلام خطوط ارتباطی این زن، از ارتباط پنهانی او با فردی دارای سابقه سوءشهرت حکایت داشت. با هماهنگی مرجع قضایی، متهمه دستگیر شد.

به گفته این مقام انتظامی، متهمه در بازجویی‌ها به مشارکت در سرقت با همدستی یک سارق اعتراف کرد و انگیزه خود را انتقام‌جویی عنوان کرد. وی اظهار داشت: «از آنجا که می‌دانستم همسایه‌ام معمولاً هنگام خروج، درِ منزل را قفل نمی‌کند، او را به بهانه تفریح همراه دخترش به استخر بردم تا فرصت لازم برای اجرای سرقت فراهم شود.»

سرهنگ بیرانوند در پایان خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

برچسب ها: انتقام ، اخبار حوادث
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