باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی

سرپرست معاونت مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند چهار نفره‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از افزایش تقاضای خرید دینار عراقی در آستانه اربعین، اقدام به فروش ارز‌های جعلی می‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند چهار نفره‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از افزایش تقاضای خرید دینار عراقی در آستانه اربعین، اقدام به فروش ارزهای جعلی و کلاهبرداری از زائران می‌کردند

کارآگاه مسلم میر احمدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و افزایش سفر زائران به کشور عراق، تقاضا برای تهیه ارز خارجی به‌ویژه دینار عراقی افزایش یافته و همین موضوع زمینه فعالیت افراد سودجو، جاعلان و کلاهبرداران را فراهم کرده است که مقابله با این‌گونه جرائم در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار دارد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌ها و اخبار مردمی مبنی بر فعالیت باندی در زمینه خرید و فروش دینارهای جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفت.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات نامحسوس، اقدامات میدانی و بررسی‌های تخصصی، صحت گزارش‌های دریافتی را تأیید کرده و در ادامه با بهره‌گیری از شیوه‌های خاص پلیسی، هویت یکی از اعضای اصلی این باند و سپس سایر مرتبطان وی را شناسایی کردند.

سرهنگ میر احمدی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارآگاهان در عملیاتی هماهنگ موفق شدند چهار عضو این باند را که در زمینه جعل و فروش دینارهای تقلبی فعالیت داشتند، دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد ۵ هزار و ۳۵۰ دینار جعلی کشف و ضبط شد. متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات، ضمن اعتراف به جرم خود عنوان کردند با برنامه‌ریزی قبلی، استفاده از مدارک هویتی جعلی و شناسایی افرادی که قصد سفر زیارتی به عراق داشتند، با ارائه پیشنهادهای وسوسه‌کننده و قیمت‌های فریبنده، اعتماد طعمه‌ها را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اعضای این باند با انتخاب هدفمند زائران و افرادی که برای تهیه دینار عراقی اقدام می‌کردند، تلاش داشتند از شرایط موجود در ایام اربعین سوءاستفاده کنند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی، متهمان برای تکمیل تحقیقات، شناسایی شکات احتمالی و بررسی ابعاد دیگر فعالیت مجرمانه این باند در اختیار کارآگاهان قرار دارند و نتایج تکمیلی پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرهنگ میر احمدی در پایان از شهروندان و زائران خواست ارز مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و از خرید ارز از افراد ناشناس و پیشنهادهای غیرمتعارف با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ معمول خودداری کنند.

برچسب ها: دینار عراقی ، کلاهبرداری ارز
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