باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی

باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری اعضای باند چهار نفره‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از افزایش تقاضای خرید دینار عراقی در آستانه اربعین، اقدام به فروش ارزهای جعلی و کلاهبرداری از زائران می‌کردند

کارآگاه مسلم میر احمدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و افزایش سفر زائران به کشور عراق، تقاضا برای تهیه ارز خارجی به‌ویژه دینار عراقی افزایش یافته و همین موضوع زمینه فعالیت افراد سودجو، جاعلان و کلاهبرداران را فراهم کرده است که مقابله با این‌گونه جرائم در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار دارد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌ها و اخبار مردمی مبنی بر فعالیت باندی در زمینه خرید و فروش دینارهای جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفت.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات نامحسوس، اقدامات میدانی و بررسی‌های تخصصی، صحت گزارش‌های دریافتی را تأیید کرده و در ادامه با بهره‌گیری از شیوه‌های خاص پلیسی، هویت یکی از اعضای اصلی این باند و سپس سایر مرتبطان وی را شناسایی کردند.

سرهنگ میر احمدی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارآگاهان در عملیاتی هماهنگ موفق شدند چهار عضو این باند را که در زمینه جعل و فروش دینارهای تقلبی فعالیت داشتند، دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعداد ۵ هزار و ۳۵۰ دینار جعلی کشف و ضبط شد. متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات، ضمن اعتراف به جرم خود عنوان کردند با برنامه‌ریزی قبلی، استفاده از مدارک هویتی جعلی و شناسایی افرادی که قصد سفر زیارتی به عراق داشتند، با ارائه پیشنهادهای وسوسه‌کننده و قیمت‌های فریبنده، اعتماد طعمه‌ها را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اعضای این باند با انتخاب هدفمند زائران و افرادی که برای تهیه دینار عراقی اقدام می‌کردند، تلاش داشتند از شرایط موجود در ایام اربعین سوءاستفاده کنند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی، متهمان برای تکمیل تحقیقات، شناسایی شکات احتمالی و بررسی ابعاد دیگر فعالیت مجرمانه این باند در اختیار کارآگاهان قرار دارند و نتایج تکمیلی پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرهنگ میر احمدی در پایان از شهروندان و زائران خواست ارز مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز تهیه کرده و از خرید ارز از افراد ناشناس و پیشنهادهای غیرمتعارف با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ معمول خودداری کنند.