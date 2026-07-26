سرپرست اداره مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۱ از ادامه روند کارشناسی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، داود درویش سرپرست اداره مدیریت بحران منطقه، با اشاره به تداوم اقدامات حمایتی از شهروندان آسیب‌دیده اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، نمایندگان شرکت‌های بیمه در مرحله پنجم بازدید میدانی، نسبت به بررسی و ارزیابی خسارات واردشده به خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های آسیب‌دیده اقدام کردند.

وی افزود: در مجموع تاکنون خسارات ۴۸۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که در جریان جنگ ۴۰ روزه در محدوده منطقه ۱۱ دچار آسیب شده‌اند، طی پنج مرحله مورد بازدید و کارشناسی قرار گرفته و روند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده نیز مطابق برنامه ادامه دارد.

درویش با تأکید بر اینکه تمامی مراحل کارشناسی با هدف تسریع در روند جبران خسارات شهروندان انجام می‌شود، تصریح کرد: پس از تکمیل فرآیند ارزیابی و تأمین اعتبارات مورد نیاز از سوی دولت، مبالغ خسارت به‌صورت مستقیم به حساب مالکان وسایل نقلیه واریز خواهد شد.

سرپرست اداره مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۱ خاطرنشان کرد: این اداره با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند پیگیری پرونده‌ها را تا پرداخت کامل خسارات دنبال خواهد کرد و تلاش می‌شود حقوق شهروندان آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

برچسب ها: کارشناسی خودرو ، جنگ رمضان
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