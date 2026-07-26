سخنگوی پلیس با تشریح آخرین اقدامات انتظامی در مدیریت سفرهای اربعین، از تداوم جریان پرشتاب تردد زائران در مرزهای زمینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۰ روزه از آغاز ماه صفر تاکنون، شاهد عزیمت ۹۳۰ هزار زائر به کشور عراق بوده‌ایم که این حجم از عبور با مدیریت دقیق و انضباط کامل همراه بوده است. از این تعداد، ۷۵۰ هزار زائر ایرانی و ۱۸۰ هزار تبعه خارجی، مرزهای کشور را به مقصد عتبات عالیات ترک کرده‌اند.

وی با قدردانی از زوار در مدیریت زمان سفر افزود: در همین بازه، شاهد بازگشت ۲۰۰ هزار زائر ایرانی و ۸۵ هزار تبعه خارجی به کشور هستیم که نشان‌دهنده الگوی صحیح توزیع سفر در مسیر بازگشت است.

زیرساخت‌های گذرنامه‌ای، آماده خدمت‌ رسانی حداکثری

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به توان عملیاتی پلیس در حوزه گذرنامه تصریح کرد: فراجا با آماده‌سازی و صدور ۷۸۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی در چهار ماه اخیر، ظرفیت زیر ساختی لازم را برای تسهیل سفرهای اربعین به صورت کامل ایجاد کرده است و تمامی فرآیندها بر اساس سیستم‌های نوین صدور گذرنامه است تا خللی در مسیر عزیمت زوار حسینی ایجاد نشود.

سخنگوی پلیس گفت: متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی سه تا پنج روز کاری، گذرنامه خود را دریافت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: از هموطنان درخواست می‌شود که ثبت درخواست گذرنامه را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند و در همین ایام باقی‌مانده، چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری، اقدام به ثبت درخواست خود نمایند، ضمن اینکه  ادارات گذرنامه در سراسر کشور، تا اربعین، همه روزه از ساعت ۸ صبح تا پنج بعداز ظهر و البته حتی در ایام تعطیل و روزهای جمعه فعال و آماده خدمت‌رسانی به زائران گرامی هستند.

برچسب ها: اربعین حسینی ، پیاده روی اربعین
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین محور‌های اربعین تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد/ ۶۰ درصد زائران مرز مهران را انتخاب کرده‌اند
وزیر کشور: بیش از ۲ میلیون زائر اربعین تاکنون در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند
شهروندخبرنگار همدان؛
پخت نان نذری به سبک اهالی روستای تکه در آستانه اربعین حسینی + فیلم
هزار دانشجوی قزوینی رهسپار پیاده‌روی اربعین شدند
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
گزارش تصویری از پذیرایی موکب داران شهدای کرمانشاه از زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
پایان شرارت مسلحانه در بزرگراه صدر + فیلم
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
«بلاگرنما» پیش از انتشار محتوای هنجارشکن دستگیر شد
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
آخرین اخبار
ترافیک سنگین محور‌های اربعین تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد/ ۶۰ درصد زائران مرز مهران را انتخاب کرده‌اند
ساماندهی صنف بنکداران شهر تهران در میدان مرکزی میوه و تره‌بار
ثبت‌نام بیش از ۲ میلیون زائر اربعین در سامانه سماح
تصادفات در جاده‌های پایتخت ۲۶ درصد کاهش یافت
پایان شرارت مسلحانه در بزرگراه صدر + فیلم
روایت دانشگاهی انقلاب در باغ موزه قصر
ستاد حقوق بشر: حمله‌های عمدی آمریکا به شناور‌های امداد و نجات نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه است
صدور اسناد کاداستری ۷۳ ملک شهرداری در منطقه ۱۹
طبقات زیرزمین ۲۵۳ مجتمع تجاری-اداری قابلیت تبدیل به پناهگاه دارند
مشکل تولید و تحویل ۱۳ هزار کامیونت و ۹ هزار و ۴۴۴ نیسان رفع شد
«بلاگرنما» پیش از انتشار محتوای هنجارشکن دستگیر شد
هلال‌احمر نسبت به خطرات تابش اشعه فرابنفش در پیاده‌روی اربعین هشدار داد
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی