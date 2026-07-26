مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین آمریکا روز یکشنبه ادعا کرد دونالد ترامپ «در آستانه» تشدید اقدامات نظامی علیه ایران قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین آمریکا، روز یکشنبه ادعا کرد که به اعتقاد او دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده «در آستانه» تشدید اقدامات نظامی علیه ایران قرار دارد و اشاره کرد که توقف اخیر حملات ممکن است موقتی باشد.

اسپر که در دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ، پنتاگون را اداره می‌کرد، گفت که این وقفه می‌تواند به نیرو‌های آمریکایی امکان دهد تا مواضع خود را تغییر داده و برای یک عملیات بزرگ‌تر آماده شوند. او همچنین  در ادامه اظهارات هذیانگونه خود از دولت ترامپ خواست تا محاصره دریایی ایران را گسترش داده و جریان درآمد‌های این کشور را قطع کند و ادعا کرد که این اقدام توانایی تهران را برای بازسازی توان نظامی خود تضعیف خواهد کرد.

اسپر پیشتر در برنامه «ارین برنت اوت‌فرانت» از شبکه سی‌ان‌ان بازگرداندن محاصره دریایی علیه ایران را حرکت درستی دانسته بود.

منبع: دیلی تریبون

برچسب ها: مارک اسپر ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۴:۲۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
ای رهبر ازاده اماده ایم اماده
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی مصداق آشکار جنایت جنگی است
۱
۱۵
پاسخ دادن
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