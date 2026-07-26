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چرا پشه‌ها مهم‌ترین ناقلان بیماری‌های عفونی هستند؟ + فیلم

پشه‌ها از مهم‌ترین ناقلان بیماری‌های عفونی در جهان هستند و شناخت گونه‌های مختلف آنها نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های عفونی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به نقش پشه‌ها در انتقال بیماری‌ها می گوید سالانه میلیون‌ها نفر در جهان بر اثر گزش پشه‌ها به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند؛ بیماری‌هایی که برخی منشأ انگلی مانند مالاریا و برخی منشأ ویروسی مانند تب دنگی دارند.

 برخلاف تصور عمومی، همه پشه‌ها یکسان نیستند و گونه‌هایی مانند کولکس، آنوفل و آئدس از نظر ویژگی‌های حشره‌شناسی، رفتار و نوع بیماری‌هایی که منتقل می‌کنند با یکدیگر تفاوت دارند؛ موضوعی که شناخت آن برای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های عفونی اهمیت زیادی دارد.

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