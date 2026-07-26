باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به نقش پشهها در انتقال بیماریها می گوید سالانه میلیونها نفر در جهان بر اثر گزش پشهها به بیماریهای عفونی مبتلا میشوند؛ بیماریهایی که برخی منشأ انگلی مانند مالاریا و برخی منشأ ویروسی مانند تب دنگی دارند.
برخلاف تصور عمومی، همه پشهها یکسان نیستند و گونههایی مانند کولکس، آنوفل و آئدس از نظر ویژگیهای حشرهشناسی، رفتار و نوع بیماریهایی که منتقل میکنند با یکدیگر تفاوت دارند؛ موضوعی که شناخت آن برای کنترل و پیشگیری از بیماریهای عفونی اهمیت زیادی دارد.